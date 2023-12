A- A+

RECICLAGEM Escolas de Pernambuco participam de gincana e recolhem mais de 15 toneladas de lixo eletrônico No total, 31 instituições participaram da ação, com premiação para os cinco primeiros lugares

Nesta quarta-feira (6), a partir das 9h, é realizada a última etapa da "Gincana Eletrônico não é lixo", que reuniu, durante todo o mês de novembro, escolas pernambucanas para o recolhimento de mais de 15 toneladas de lixo eletrônico.



O evento acontece por meio de parceria entre a Reeecicle e a Green Eletron, com encerramento no Colégio Santa Emília, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

No total, 31 escolas participaram da ação. Foi montado um concurso para as instituições que mais recolheram materiais. Os cinco primeiros lugares recebem como premiação computadores remanufaturados, que também iriam para o lixo, mas tiveram peças trocadas e hoje funcionam perfeitamente.

Parte do material arrecadado será reciclado, com o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente. Já a outra parte deve ser utilizada para a doação de computadores a instituições e para criar cursos de inclusão digital gratuitos.

Confira, abaixo, o ranking das instituições que mais recolheram lixo:

Mazzarello Recife: 4.636kg - 10 COMPUTADORES

Colégio Multivisão: 2.117kg - 5

Etepam: 1.972kg - 3

Saber Viver: 921kg

Leão da Barra: 851kg

