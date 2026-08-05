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Educação Escolas de Recife são premiadas por iniciativas socioambientais e ganharão sistemas de energia solar Projeto reconhece práticas desenvolvidas em escolas públicas da capital pernambucana, além de Salvador, Distrito Federal e municípios do Rio Grande do Norte

As escolas Emti Reitor João Alfredo, Cmei Alcides Restelli Tedesco e Escola Municipal Alto Santa Terezinha, todas do Recife, receberão sistemas de energia solar fotovoltaica, doados pela Neoenergia. A premiação ocorreu na última terça-feira (5), durante cerimônia do edital #EntreNoClima por uma Educação Baseada na Natureza, realizada em Brasília.

As iniciativas foram selecionadas entre projetos desenvolvidos por escolas públicas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental dos territórios participantes do projeto #Entre no Clima: Educação Baseada na Natureza, uma iniciativa do UNICEF, implementada pelo Instituto Alana e realizada em parceria estratégica com a Neoenergia, por meio do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

Propósito

“Vivemos um momento em que os impactos das mudanças climáticas já fazem parte do cotidiano de bebês, crianças e adolescentes. Reconhecer e valorizar experiências que aproximam estudantes da natureza e promovem aprendizagens conectadas aos desafios ambientais é fundamental para fortalecer uma educação transformadora, inclusiva e voltada para o futuro”, afirmou Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do UNICEF no Brasil.

A vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro, destacou que a meta é trazer o debate das preservação ambiental no dia a dia dos jovens.

“Acreditamos que transformar a realidade passa pela educação. Ao levar energia solar para essas escolas, queremos contribuir para ambientes de aprendizagem mais sustentáveis e inspiradores, onde crianças e adolescentes possam vivenciar, na prática, conceitos como eficiência energética, preservação ambiental e enfrentamento das mudanças climáticas. Essa iniciativa reforça o compromisso da Neoenergia com a formação das novas gerações e com a construção de um futuro mais sustentável para todos”, declarou.

Entre os dias 20 de março e 6 de maio de 2026, o edital recebeu 169 inscrições de escolas públicas do Distrito Federal, Salvador, Recife e Rio Grande do Norte. Após o processo de validação e avaliação técnica, 149 iniciativas foram consideradas elegíveis. Ao todo, 12 práticas foram premiadas por sua qualidade pedagógica, potencial inspirador, conexão com os territórios e contribuição para o fortalecimento da Educação Baseada na Natureza.

“Crianças, adolescentes e profissionais da educação estão juntos colocando em prática uma educação baseada na natureza, que amplia o vínculo e o processo de ensino e aprendizagem com sentido para suas próprias comunidades”, destacou o gerente de educação do Instituto Alana, Gabriel Maia Salgado. E reforçou: “práticas como essas apontam para uma educação ambiental transformadora para além das paredes da sala de aula e que reconectam a escola com as múltiplas formas e matrizes de conhecimento, científicos e ancestrais”.

Projeto

O projeto #Entre no clima: Educação Baseada na Natureza tem como objetivo formar gestores, coordenadores pedagógicos e professores para ampliar o repertório da comunidade escolar e fortalecer práticas pedagógicas voltadas para temas como mudanças climáticas, eficiência energética, gestão sustentável de resíduos e água.

A iniciativa contempla o desenvolvimento de materiais pedagógicos para bebês, crianças e adolescentes, além de cursos e trilhas formativas destinados a educadores da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Toda a produção foi construída a partir de escutas realizadas nos territórios participantes.

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