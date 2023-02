A- A+

CARNAVAL 2023 Escolas de samba do Recife desfilaram nesta segunda-feira (20), inaugurando passarela em novo local Em espaço montado ao lado do Parque 13 de Maio, quatro agremiações apresentaram enredos com homenagens

O tradicional desfile das escolas de samba do Recife ocorreu na noite desta segunda-feira (20). Pela primeira vez, as agremiações se apresentaram na passarela montada pela Prefeitura na Rua João Lyra, em Santo Amaro, ao lado do Parque 13 de Maio.

Neste ano, participaram do concurso quatro escolas. Foram elas a Estudantes de São José e a Limonil, do grupo 1, e Galeria do Ritmo e Gigante do Samba, no grupo especial.

Na passarela, a Estudantes de São José levou o enredo “Paranã Pukã, o sol brilha no infinito”, homenageando os povos indígenas. Já a Limonil prestou reverência ao cantor e compositor Wellington do Pandeiro, carioca de alma pernambucana.



A Gigante do Samba exaltou sua própria história, com o tema “É sublime recordar, 80 anos vamos festejar”. Encerrando as apresentações, a Galeria do Ritmo homenageou o artista pernambucano Ulisses Dornelas, o Palhaço Chocolate, em seu enredo.



