Rio Grande do Sul Escolas do RS não precisarão cumprir mínimo de dias letivos e poderão usar 2025 para compensar aulas Decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Educação nesta quinta-feira; ministro Camilo Santana já declarou que vai homologar parecer

O Conselho Nacional de Educação aprovou na manhã desta quinta-feira a flexibilização do calendário escolar do Rio Grande do Sul por conta das tragédias. As redes afetadas não precisarão cumprir 200 dias letivos de aula "desde que cumprida a carga horária mínima anual" na educação básica e poderão usar o ano de 2025 para compensar aprendizagens perdidas.



Assim como aconteceu na pandemia, o parecer libera as redes de criar um currículo integrado entre este ano letivo e o seguinte. Isso evita repetências e ajuda que as redes utilizem o próximo ano para trabalhar a recuperação de aprendizagens eventualmente perdidas em 2024.

"O reordenamento curricular do que restar do ano letivo de 2024 e do ano letivo seguinte pode ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2025 para cumprir, de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior”, afirma o texto.

