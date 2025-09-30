Ter, 30 de Setembro

Escolas e praias na ilha espanhola de Ibiza são fechadas devido às chuvas torrenciais

Os serviços de emergência nas ilhas de Ibiza e Formentera enviaram uma mensagem de alerta aos celulares dos moradores

Pessoas caminham por uma rua inundada em Ibiza em 30 de setembro de 2025.Pessoas caminham por uma rua inundada em Ibiza em 30 de setembro de 2025. - Foto: Vicent Mari / AFP

As turísticas ilhas espanholas de Ibiza e Formentera fecharam suas praias e escolas, nesta terça-feira (30), devido às chuvas torrenciais que provocaram inundações.

Os serviços de emergência nas ilhas de Ibiza e Formentera, no arquipélago de Baleares, enviaram uma mensagem de alerta aos celulares dos moradores, pedindo para evitarem deslocamentos, atividades ao ar livre e a se manterem longe de riachos, áreas baixas ou porões.

A agência meteorológica espanhola (Aemet) indicou que em Ibiza caíram chuvas de até 200 milímetros, devido ao movimento "muito lento" da tempestade, indicou o governo regional de Baleares em um comunicado.

A Aemet ativou, na manhã desta terça-feira, um alerta vermelho, o nível mais alto, em Ibiza e Formentera devido ao "perigo extraordinário" pela possibilidade de "inundações e enxurradas repentinas", embora à tarde já o tenha rebaixado um nível, para o laranja.

Vídeos nas redes sociais mostravam pessoas caminhando pela lama em uma praia de Ibiza cercada por palmeiras, bares e restaurantes, enquanto as sirenes dos veículos de emergência eram ouvidas ao fundo.

Nas populações de Ibiza, a água transbordou nas ruas, arrastando grandes contêineres de resíduos e obrigando os veículos a avançarem lentamente.

Pessoal da unidade de emergência do exército espanhol estava sendo mobilizado para colaborar em trabalhos de resgate desde a ilha vizinha de Mallorca e a península.

Na região mediterrânea de Valência, o nível do alerta foi reduzido, nesta terça-feira, dois degraus, para amarelo, após na segunda-feira (29) ter estado em vermelho.

As precipitações de segunda-feira provocaram algumas inundações sem vítimas na região, que há um ano registrou 230 mortos por violentas tempestades.

País na linha de frente do aquecimento global, a Espanha é regularmente atingida por chuvas torrenciais no final do verão e no outono.

 


 

