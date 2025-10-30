Qui, 30 de Outubro

RIO DE JANEIRO

Escolas e universidades voltam ao expediente regular no Rio

Suspensão de atividades foi em função da Operação Contenção

Operação Contenção deixou mais uma centena de mortos no Rio de JaneiroOperação Contenção deixou mais uma centena de mortos no Rio de Janeiro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Escolas da rede pública do Rio de Janeiro e universidades retomaram o expediente normal após a suspensão das atividades por causa da Operação Contenção que deixou 119 mortos na terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da cidade.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) informou o retorno à normalidade das atividades administrativas e acadêmicas presenciais nesta quinta-feira (30). 

“A medida se justifica pela classificação de Estágio 1 de risco, estabelecida pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Nesse estágio, os modais de transportes operam normalmente e todas as vias encontram-se liberadas para o tráfego de veículos, bem como não se identificam eventos que interfiram de forma significativa na rotina dos cidadãos”, diz a nota da UFF.

A universidade acrescenta que se mantém vigilante e acompanha “atentamente a escalada da conjuntura de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, a fim de basear suas decisões, e comunicará, tempestivamente, a adoção de qualquer nova medida”.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também retomou as aulas e atividades administrativas presenciais nesta quinta-feira em todos os campi. 

“A UFRJ manifesta solidariedade às vítimas e às famílias afetadas pela violência que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos dias e expressa repúdio à barbárie que ameaça a vida e o direito de ir e vir”, diz o comunicado da UFRJ.

A reitoria ainda informou que continuará acompanhando a situação de segurança pública e “reafirma seu compromisso com a defesa da paz, da democracia e da proteção de toda comunidade universitária”.

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) também retomou as atividades acadêmicas e administrativas em expediente regular nesta quinta-feira em todos os seus campi.

As escolas das redes municipal e estadual de ensino também estão com suas atividades normalizadas.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação apenas duas escolas permanecem fechadas na região onde ocorreu o conflito.

