Escolas internacionais recebem ameaças de bomba na Espanha

Várias escolas internacionais na Espanha, francesas e britânicas, receberam e-mails com ameaças de bomba, o que provocou a suspensão de algumas aulas nesta segunda-feira, informaram à AFP.

"Recebemos um e-mail com uma ameaça de bomba ontem à tarde (domingo) às 23h. Avisamos a polícia e a embaixada da França na Espanha. Até que as autoridades ajam, a escola não abrirá", explicou Noël Jegou, diretor do instituto francês Molière em Saragoça (nordeste).

Na segunda-feira, o liceu, com 1.000 estudantes, não abriu suas portas no horário habitual enquanto unidades especializadas em bombas estavam "a caminho" do local, afirmou Jegou.

O liceu francês Julio Verne em Tenerife, nas ilhas Canárias, recebeu uma ameaça semelhante na madrugada de domingo para segunda, disse seu diretor Julien Lepagney.

Os pais dos estudantes do colégio britânico St Georges, em Madri, receberam uma mensagem, à qual a AFP teve acesso, que informava que a escola abriria mais tarde na segunda por ter "recebido um e-mail durante a noite informando que uma bomba havia sido plantada na instituição".

O colégio indicou que "o mesmo e-mail havia sido enviado à várias escolas de Madri" e que "a polícia acreditava que seriam alarmes falsos".

