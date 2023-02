Escolas particulares voltam às aulas nesta quarta (1º); saiba como está o trânsito

A- A+

Cerca de 520 mil alunos da rede particular de ensino voltam as aulas em Pernambuco nesta quarta-feira, 1 de fevereiro. Em todo o Estado, há mais de 2.300 escolas particulares.

No Recife, o bairro das Graças, na Zona Norte da Cidade, concentra um dos principais polos de colégios particulares da capital pernambucana.

A fisioterapeuta Ana Claudia Maciel, 28, levou o filho, José Henrique, de 1 ano, para o primeiro dia de aula.

“Acho que ele vai se adaptar muito bem, a minha expectativa é enorme e eu não tenho dúvidas de que vai ser o melhor para ele, para o desenvolvimento dele”, contou. O pequeno vai iniciar a vida escolar no Colégio Damas, localizado na Avenida Rui Barbosa.



A bancária Aluska Correia também levou o filho, Miguel, de 10 anos de idade, para o iniciar o ano letivo. “Ele está muito ansioso, estamos bem felizes com essa volta as aulas”, disse.

Ela também destacou a tranquilidade para as voltas as aulas após o período de pandemia. “Agora é normalidade total”, avaliou.

Trânsito

No Recife, o trânsito na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, e em ruas próximas, está complicado nesta manhã. A região concentra diferentes colégios particulares e o fluxo de veículos aumenta consideravelmente com o início do ano letivo.

Segundo a CTTU, um reforço de 50 profissionais atuará nas ruas do Recife a partir desta quarta. Para orientar motoristas e fiscalizar as vias, a autarquia montou uma operação especial com agentes e educadores de trânsito.

“Temos como objetivo principal resguardar a segurança viária e dar fluidez ao trânsito. Temos artistas educadores trazendo a parte de educação, começando hoje e se estenderá durante todo o mês de fevereiro”, destacou a agente de trânsito Laís Araújo.

Veja também

Camaragibe Familiares e amigos bloqueiam trecho da PE-05 para cobrar buscas por homem desaparecido