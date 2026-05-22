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EDUCAÇÃO Escolas públicas no Recife recebem poesia sobre duas rodas com debates sobre cidadania e mobilidade Ação ocorrerá na Escola Rosa de Magalhães, em Beberibe, reunindo estudantes e suas experiências em rodas de conversas, na próxima segunda-feira (25)

O projeto “Mobilidade urbana e a poética das bicicletas”, do escritor Francisco Di Carmo, segue em circulação pela rede estadual de ensino, promovendo encontros que conectam poesia, cidade e escuta coletiva. A próxima atividade será realizada nesta segunda-feira (25), a partir das 9h, na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Rosa de Magalhães, no bairro de Beberibe, Zona Norte do Recife.

A abertura do projeto ocorreu no Liceu Pernambucano, carregando a filosofia de que a bicicleta deixa de ser apenas meio de transporte para ocupar o território da literatura. No dia 10 de junho, no mesmo horário, a iniciativa ocorrerá na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio de Boa Viagem.

A proposta nasceu da experiência cotidiana de Francisco Di Carmo atravessando o Recife de bicicleta, levando em consideração o deslocamento pelas ruas, avenidas e bairros da cidade, que se transformou em uma matéria literária durante uma pesquisa que teve início em 2021 e foi concluída neste ano.

O resultado foram 48 poemas que observam a cidade a partir do ritmo do pedal, das travessias urbanas e dos encontros produzidos no caminho. Nas escolas, os textos ganham voz em rodas de leitura e conversa voltadas para estudantes do ensino médio.

Na Escola Rosa de Magalhães, o debate contará com a participação de Ivanilton Leão, que faz parte do coletivo Pedal Duplo Acessível, uma iniciativa que discute mobilidade inclusiva e acessibilidade por meio da bicicleta.

A atividade amplia a discussão sobre circulação urbana ao aproximar estudantes de experiências ligadas ao direito à cidade e à ocupação democrática dos espaços públicos A circulação será encerrada no próximo dia 10, em Boa Viagem, uma forma de reafirmar a proposta do projeto de aproximar literatura e cotidiano.

Os encontros não se resumem apenas às apresentações de poemas, eles também transformam a escola em espaço de reflexão sobre o Recife contemporâneo, suas distâncias, desigualdades e modos de circulação | Foto: Salatiel Cícero/ Divulgação

Em uma capital onde a bicicleta passou a integrar mais visivelmente a paisagem urbana, a escrita do criador do projeto encontra no pedal uma forma de leitura sensível do território.

Os encontros contam com intérpretes de Libras e fazem parte de um conjunto de iniciativas acessíveis desenvolvidas pelo projeto, que tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife.

Neste ano, a pesquisa literária ainda será publicada em livro, com orientação editorial da escritora e pesquisadora Raíza Hanna Milfont.

Serviço:

Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Rosa de Magalhães

Data: Segunda-feira, 25 de maio

Horário: 9h

Endereço: Avenida Aníbal Benévolo, 1378 – Beberibe, Recife

Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio de Boa Viagem

Data: Quarta-feira, 10 de junho

Horário: 9h

Rua Almirante Nelson Fernandes, s/n – Boa Viagem, Recife

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