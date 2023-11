A- A+

ESTRUTURA Escolas sem energia em São Paulo funcionam com geradores no Enem, neste domingo (5) Problema foi causado após as fortes chuvas atingirem o estado

Todas as escolas em São Paulo que estavam com problema de energia e que recebem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5) tiveram o serviço restabelecido, informou o governo do estado. Os locais que não tiveram religação estão sendo abastecidos por geradores. Não foi informado o número das escolas que funcionam desta forma. Ontem (4) por volta das 21h, 47 ainda tinham pendências.

O problema foi causado após as fortes chuvas atingirem São Paulo na sexta-feira (3), afetando a rede elétrica. O Ministério de Minas e Energia (MME) criou uma sala de situação para acompanhar o fornecimento de energia elétrica no estado. Também nesse sábado (4), a pasta anunciou que o fornecimento de energia nos locais de realização do Enem seria garantido com geradores.

Pelo menos 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo, segundo levantamento preliminar da concessionária Enel, que atende a capital e mais 23 municípios do estado.

O MME destacou que já havia solicitado que todas as distribuidoras organizassem planos de contingência para a garantia do fornecimento de energia elétrica nas datas de realização do Enem 2023, buscando reforçar equipes de plantão e suspender atividades que pudessem comprometer ou colocar o atendimento em risco.

