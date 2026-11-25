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Notícias Escolas Sociais do Marista Brasil oferecem educação gratuita a 15 mil estudantes Instituição conta com 34 Escolas Sociais, entre 97 unidades, em todo o país. No Nordeste e no Norte, mais de 3 mil crianças e jovens são acolhidos diariamente

A educação é um dos caminhos para ampliar oportunidades e reduzir as desigualdades sociais. No Brasil, onde o acesso ao ensino de qualidade ainda representa um desafio, iniciativas que oferecem formação gratuita desempenham um papel importante. É nesse contexto que atuam as 34 Escolas Sociais do Marista Brasil, que atendem mais de 15 mil estudantes em diferentes regiões do país.

O objetivo das unidades é impulsionar a formação dos alunos e dar condições para que construam seus projetos de vida. A atuação está alinhada à missão educativa marista, inspirada nos princípios de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, que compreendia a educação como um instrumento de transformação social e de construção de uma sociedade mais justa e solidária.

As unidades garantem educação integral a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, com uma proposta que contempla tanto a aprendizagem dos conteúdos curriculares quanto o desenvolvimento de habilidades e competências. No Norte e no Nordeste, as Escolas Sociais Maristas estão presentes em três estados, Ceará, Piauí e Pernambuco, com cinco unidades que atendem gratuitamente a 3,1 mil crianças e jovens.

Foto: Fabiano Scheck

Educação como missão e compromisso social

De acordo com Alessandro Marques da Luz, superintendente do Marista Brasil, viabilizar uma educação gratuita está diretamente relacionada ao compromisso institucional com a formação de crianças e adolescentes, capaz de gerar transformações que ultrapassam os muros da escola.

“Nas Escolas Sociais, esse compromisso se traduz na oferta de uma educação gratuita e de qualidade, que considera cada estudante em suas potencialidades e busca ampliar suas oportunidades de desenvolvimento. Nosso propósito é que os alunos encontrem na educação condições para construir seus projetos de vida e contribuir para a transformação de suas comunidades”, ressalta.

A proposta pedagógica considera o estudante em suas diferentes dimensões, estimulando a autonomia, a convivência e a participação social. O trabalho também envolve a relação com as famílias e com as comunidades atendidas, reconhecendo a importância desses vínculos ao desenvolvimento e à aprendizagem.

De forma integrada ao currículo, as unidades oferecem atividades esportivas, culturais, ligadas à tecnologia e à preservação ao meio ambiente. A atuação em rede proporciona que os estudantes façam parte de eventos nacionais, como a Olimpíada Marista Brasil, o Festival Marista de Arte e Cultura, o Festival Marista de Robótica, o Observatório Marista do Clima e o Encontro de Jovens Maristas, que reúnem anualmente milhares de participantes de todo o país. As Escolas Sociais também são espaços de encontro, convivência e transformação dos territórios, com bibliotecas disponíveis para que a comunidade e instituições de ensino públicas vizinhas possam aproveitar o acervo, além da realização de eventos abertos com atrações artísticas, gastronômicas e serviços como oficinas de elaboração de currículos e emissão de documentos.

Foto: Fabiano Scheck

Histórias que refletem o alcance da educação

Em Pernambuco, a cidade de Surubim sedia o Colégio Marista Pio XII, que atende a mais de 900 estudantes e se destaca pela atuação educacional no Agreste pernambucano. Entre as iniciativas desenvolvidas pela instituição está o Marista MED, voltado ao apoio e à preparação de estudantes da 3ª série do Ensino Médio para processos seletivos concorridos, especialmente nas áreas de Medicina e Saúde.

A proposta é uma frente de aprofundamento do Programa Marista Lidera e oferece Trilhas Formativas com foco em Ciências da Natureza — Biologia, Química e Física —, além do desenvolvimento do raciocínio analítico, da resolução de questões complexas e da preparação estratégica para o Enem e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). O projeto também contempla Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, com acompanhamento e materiais específicos.

“O Marista MED é um espaço de alinhamento do meu projeto de vida e um acompanhamento essencial. Além de Ciências da Natureza, o projeto abrange Humanas, Linguagens e Matemática, oferecendo uma revisão completa com materiais e profissionais incríveis. É uma oportunidade que vale muito a pena”, relata o estudante Davi.

Outra iniciativa é o Projeto Sementes Maristas, desenvolvido há 15 anos e integrado ao currículo escolar. A proposta promove um percurso contínuo de aprendizagem em Ciências da Natureza, envolvendo todas as turmas, da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio, com experiências que articulam conhecimentos científicos e práticas educativas na perspectiva da Educação Integral. Além do Marista Pio XII, a atuação social da Educação Marista inclui o Marista Champagnat Teresina, no Piauí, e o Marista Aracati, o Marista Sagrado Coração e o Marista Champagnat Iguatu, no Ceará.

Uma rede nacional comprometida com a educação

O Marista Brasil tem 97 escolas distribuídas pelo país e 34 são Escolas Sociais. Essas unidades constituem parte essencial da missão institucional, ao oferecer educação gratuita a estudantes em situação de vulnerabilidade social e fomentar o acesso ao ensino de qualidade.

A manutenção dessa estrutura envolve desafios de gestão e planejamento, considerando as diferentes realidades das comunidades atendidas e a necessidade de assegurar recursos para o desenvolvimento das atividades educacionais. A sustentabilidade do modelo, portanto, é fundamental para a permanência das Escolas Sociais e para a continuidade de sua atuação.

Alessandro Marques da Luz acredita que a responsabilidade com a gestão dos recursos está diretamente relacionada à capacidade de preservar e desenvolver esse trabalho. “Manter uma rede de 34 Escolas Sociais, que atendem cerca de 15 mil estudantes, exige planejamento, gestão responsável dos recursos e uma estrutura que assegure a continuidade das atividades”, destaca.

Saiba mais:

O Marista Brasil é uma rede de colégios e escolas que está presente em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo cerca de 100 mil crianças, jovens e adultos em 97 unidades de ensino. Os estudantes recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada aos desafios contemporâneos. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em: maristabrasil.org/

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