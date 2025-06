A- A+

São João Escolha da Rainha e Rei do Milho da Pessoa Idosa do Recife acontece nesta quarta-feira (10) A seleção dos vencedores será feita no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife

O 1º Concurso da Rainha e do Rei do Milho da Pessoa Idosa 2025 do Recife chegará a sua fase final e selecionará os seus vencedores nesta quarta-feira (11), a partir das 14h, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte da cidade. O evento é gratuito e aberto ao público geral.

Cada vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 2 mil e desfilará no São João da Pessoa Idosa, que será no dia 17 de junho, no Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no mesmo horário.

Serão 12 candidatas a Rainha do Milho e seis candidatos a Rei do Milho. Para chegar aos escolhidos, uma mesa composta por cinco jurados avaliará as performances dos participantes por meio de critérios como postura e elegância no salão, além de alegria e domínio do forró.

Com início às 14h, a seleção terá cinco jurados que avaliarão a performance dos participantes. Foto: Hélia Scheppa / Prefeitura do Recife

O concurso é uma ação inédita e deve promover mais inclusão das pessoas idosas para as festas juninas da cidade do Recife. Foto: Hélia Scheppa / Prefeitura do Recife

A alegria e o domínio do forró serão alguns dos critérios observados para a escolha dos vencedores. Foto: Hélia Scheppa / Prefeitura do Recife

A fase final conta com 18 candidatos, 12 para a Rainha do Milho e 6 para o Rei do Milho. Foto: Hélia Scheppa / Prefeitura do Recife

O 1º Concurso da Rainha e do Rei do Milho da Pessoa Idosa 2025 do Recife será aberto ao público e tem entrada gratuita. Foto: Hélia Scheppa / Prefeitura do Recife

A seleção está sendo realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, e tem apoio do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Recife (Comdir).

“O nosso objetivo com este concurso inédito é promover inclusão e valorizar as nossas tradições. Vamos possibilitar o acesso da pessoa idosa ao São João do Recife, garantir o direito à cultura e ao lazer, como assegura o Estatuto da Pessoa Idosa”, explicou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Serviço

1º Concurso da Rainha e do Rei do Milho da Pessoa Idosa 2025

Data: Quarta-feira, 11 de junho

Horário: 14h

Local: Compaz Governador Eduardo Campos - Rua Lourenço de Sá, s/n, Alto Santa Teresinha, Recife/PE

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3355-8534 / 99285-1317 (Gerência da Pessoa Idosa)



Veja também