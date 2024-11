A- A+

EUA Escolhas de Trump: duras em relação à migração, mas com desafios pela frente Realização dessas promessas pode ser complicada, alertam os especialistas da área.

A decisão de Donald Trump de escolher figuras conhecidas por suas posições duras em relação a restrições à imigração e deportações confirma a intenção do presidente eleito de cumprir uma de suas principais promessas de campanha. No entanto, mas parece que a equipe não terá vida fácil.

A imigração ilegal foi uma questão fundamental para os eleitores na eleição presidencial dos EUA, e as promessas de Trump de fechar a fronteira e realizar a maior deportação da história do país parecem ter repercutido nas urnas.

Entretanto, a realização dessas promessas pode ser complicada, alertam os especialistas da área.

Aaron Reichlin-Melnick, consultor do Conselho Americano de Imigração, argumenta que, com 13 a 15 milhões de migrantes sem documentos nos EUA (e não os 20 milhões que Trump cita sem fontes em seus discursos), a conversa sobre deportações em massa “não é realista”.

Dezenas de milhares de funcionários precisariam ser contratados para trabalhar em centenas de centros de detenção e tribunais em todo o país, disse o advogado da organização sem fins lucrativos, o que seria extraordinariamente caro e demorado.

“Estimamos que levaria mais de uma década (para deportar 13 milhões de pessoas)”, disse ele à AFP. “E isso apenas supondo que o Congresso financie o governo em cerca de um trilhão de dólares para executar essas deportações em massa”.

Detalhes práticos à parte, o perfil das figuras escolhidas por Trump para assumir essa área mostra uma certa determinação por parte do magnata.

Um “czar da fronteira” se destacou entre as primeiras nomeações de Trump, poucos dias após sua vitória esmagadora em 5 de novembro.

Tom Homan foi o diretor do Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante o primeiro mandato de Trump. Ele supervisionou a política, muito criticada e de curta duração, de separar crianças e pais na fronteira com o México.

O ex-policial também liderou as operações de remoção em 2013, durante o governo do então presidente Barack Obama.

Inicialmente visto pelos republicanos como um pouco brando, Trump elogiou Homan, de quem disse, como forma de endosso: “Ele parece muito duro, parece muito malvado”.

Em um discurso este ano, Homan, que contribuiu para o Projeto 2025, que formou a base da proposta do governo conservador, defendeu um programa de deportação abrangente.

“Ninguém estará seguro no próximo governo”, disse ele na Conferência Nacional de Conservadores. “Se você está aqui ilegalmente, é melhor ficar de olho em todos os lugares”.

Segurança na Fronteira

Homan trabalhará com a aposta de Trump para liderar o Departamento de Segurança Interna, a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem.

A republicana de 52 anos ganhou fama internacional recentemente quando desperdiçou sua chance de ser vice-presidente de Trump ao admitir em sua biografia, com certo orgulho, que matou seu cachorro Cricket porque ele era “intratável”.

Apesar de seu estado ao norte não fazer fronteira com o México, Noem recebeu aplausos da direita quando enviou tropas da Guarda Nacional sob seu comando para a fronteira.

“Protegeremos a fronteira e restauraremos a segurança das comunidades americanas para que as famílias possam ter novamente a oportunidade de realizar o sonho americano”, disse ele.

O contato do setor com a Casa Branca será Stephen Miller, que Trump nomeou como vice-chefe de gabinete, uma função cujo escopo é quase infinitamente expansível.

Miller, um dos rostos mais visíveis do último governo Trump, é um judeu de 39 anos que cresceu no liberal sul da Califórnia e que cultivou uma reputação de ser ferozmente anti-imigração.

Ele foi o mentor por trás da chamada “Proibição de muçulmanos” em 2017, que impediu a entrada de cidadãos do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen nos EUA.

Apesar de sua família ter supostamente escapado de pogroms contra judeus na Europa Oriental durante a primeira metade do século 20, em 2019 Miller foi contra a admissão de refugiados nos Estados Unidos, segundo relatos.

Em um recente comício no Madison Square Garden, em Nova York, um local que em 1939 reuniu pessoas pró-nazistas, Miller disse aos fervorosos apoiadores de Trump: “Os Estados Unidos são apenas para os americanos”.

