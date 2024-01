Escolhidos o Rei e a Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa do Recife

A- A+

O Carnaval do Recife deste ano já tem seus monarcas idosos. A eleição de Rejane Pinheiro, 64 anos, e Valdir Nunes, 61 anos, aconteceu na noite desta quarta-feira (17), no clube da AABB, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife.



Ao todo, o concurso contou com 24 pessoas candidatas - 17 mulheres e 7 homens. Cada um dos vencedores ganhou R$ 5 mil. Na seleção, foram levados em conta o carisma e o domínio do frevo no pé.



Rejane e Valdir vão abrir as festividades do 21º Baile Municipal da Pessoa Idosa do Recife, evento gratuito marcado para o dia 6 de fevereiro, no Classic Hall.



Animada, Rejane Pinheiro vibrou com a conquista da coroa: "Eu estou explodindo de felicidade. Vou representar as pessoas idosas com a maior alegria".

O rei Valdir Nunes confessou estar realizado por alcançar o título. "Eu me surpreendi, mas estou muito feliz. Me sinto feliz por poder representar que a velhice também pode ser sinônimo de saúde, que as pessoas idosas também são ativas e podem participar do Carnaval como todas as pessoas mais novas", afirmou o recém-coroado.



Esse foi o 13º Concurso de Rei e Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa, que, segundo a prefeitura, "cumpre o propósito de proporcionar à pessoa idosa o acesso universalizado à festividade, mantendo viva a tradição das figuras populares do Carnaval."



