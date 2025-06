A- A+

SÃO JOÃO DO RECIFE Escolhidos Rainha e Rei do Milho da Pessoa Idosa do Recife 2025 1º Concurso da Rainha e Rei do Milho da Pessoa Idosa do Recife coroou Maria Isabel de Araújo e Leonardo Bezerra dos Santos

O 1º Concurso da Rainha e do Rei do Milho da Pessoa Idosa do Recife apresentou os seus vencedores na tarde desta terça-feira (10), no Compaz Eduardo Campos, Alto Santa Terezinha, em evento gratuito e aberto ao público.

Maria Isabel de Araújo, 75 anos, do Grupo Velha Guarda de Areias, e Leonardo Bezerra dos Santos, de 64 anos, do Grupo Viver a Vida de Campina do Barreto, foram os escolhidos entre 12 candidatas e seis candidatos.

Os vencedores receberão um prêmio no valor R$ 2.000 cada e desfilarão no 20º São João da Pessoa Idosa do Recife, que acontecerá no próximo dia 17 de junho.

A festa, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), será realizada no Classic Hall, a partir das 14h.

A escolha das majestades juninas foi baseada em três critérios: postura e elegância no salão, alegria e exibição do forró.

"Essa é a primeira vez que participo de um concurso assim, estou tão feliz, só tenho a agradecer”, comentou a Rainha Maria Isabel de Araújo, logo após ensinar a sua coreografia às colegas que a parabenizaram pela vitória.

“É muita emoção, graças a Deus! Agradeço a todos que torceram por mim”, disse o Rei Leonardo Bezerra dos Santos, comemorando.

A seleção foi realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), com apoio do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Recife (COMDIR).

“Foi um momento muito especial pois elegemos o reinado do São João de Direitos neste primeiro concurso. É uma prioridade da Prefeitura do Recife promover o envelhecimento saudável, ativo e participativo. Lembramos que 17% da população do Recife são pessoas idosas”, afirmou o secretário Marco Aurélio Filho.

O som ficou por conta de Paulinho Jatobá, no melhor estilo pé-de-serra. A quadrilha Junina Raízes do Pinho também alegrou a festa.

Entre os jurados: o ator Christian Malheiros, a cantora Nega do Babado (Adriana Araújo), a produtora cultural Michelly Miguel, o mestre em cultura popular e gestor na PCR Albemar Araújo, a dançarina Evelize Freire, a figurinista Betânia Borges e o arte-educador Robson Oliveira.

