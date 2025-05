A- A+

A escolta de um novo transformador de energia de grandes dimensões começa na manhã desta quinta-feira (1º), no Km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, com destino ao parque eólico de Nova Palmeira, da CTG Brasil, na Paraíba.

O transporte, realizado por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da transportadora Saraiva, estava previsto para iniciar às 5h da manhã. No entanto, a necessidade de uma alteração na configuração das carretas atrasou a saída da comitiva, que ocorreu perto das 7h30.

Percurso do translado

O comboio passará, ainda nesta quinta-feira (1º), pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista. A previsão de chegada Km 53 da rodovia, no último município, era 14h. Porém, esta previsão também deve sofrer alteração.

Na sexta-feira (2), a previsão é de que a escolta deixe o município de Paulista às 5h passando pelas cidades de Abreu e Lima e Igarassu, na sequência, com previsão de parada no final da tarde no Km 29 da BR 101, no posto da PRF de Igarassu.

Na segunda-feira (5), a escolta reinicia o percurso às 8h e irá passar por Goiana, até chegar na Paraíba.

Carreta com transformador aguardando saída // Imagens: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Transformador de energia

O transformador é idêntico ao primeiro e possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

Os caminhões têm 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura. Somado ao transformador, o conjunto possui um Peso Bruto Total de 600 toneladas, distribuídas nos eixos da composição para reduzir o impacto sobre o pavimento

Theo Morais Cunha, gerente de transporte da Saraiva, fala sobre os desafios do transporte de uma carga como essa, especialmente após a repercussão do primeiro translado.

"A repercussão, não foi algo planejado. A gente agradece, acaba cuidando um pouco mais da segurança, para não se aproximarem da carreta, não subir, não fazer uma foto que deixem numa atitude insegura, mas foi legal", disse Theo Morais.



Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da PRF, ressalta o papel da PRF na garantia da segurança, tanto no transporte da carga quanto da população.

"A PRF, desde a primeira escolta, a principal preocupação foi com a segurança na passagem pelas cidades. A gente vai passar por cidades bastante populosas, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu. Então, a principal preocupação é com a segurança das pessoas que estão na rodovia, que estão vindo até para assistir essa passagem. É por isso que a gente sempre reforça que as pessoas mantenham essa distância", reforçou Cristiano Mendonça.

José Lucas de Oliveira, de 27 anos, que trabalha na refinaria, com movimentação de cargas, acordou bem cedo para ver a carga e conseguir uma boa foto com o transformador.

"Eu vim aqui, ver esse transformador com um colega meu só para mantar a curiosidade, para ver o equipamento enorme e que ficou famoso aqui no estado de Pernambuco, é extraordinário", afirmou José.

Geremias da Silva, de 39, veio junto com o colega de trabalho, José Lucas, para conferir de perto a carga — a qual ele considera de extrema importância para a categoria.

"A gente é acostumado a ver cargas menores, essa é uma carga maior, uma carga mais complexa. E como trabalho com a movimentação de carga, vim acompanhar de perto, porque eu acho muito interessante", destacou Geremias.

Durante o percurso, a PRF irá criar pontos de controle e direcionar o fluxo de veículos de passeio para vias locais. A medida é necessária, pois o tamanho da carga e o peso exigem que os veículos da escolta transitem no meio das faixas de rolamento e em uma velocidade média bastante reduzida, de apenas 7 Km/h.

Comitiva de transporte escolta será realizada por 12 viaturas e oito motocicletas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de contar com carros de apoio, que irão acompanhar uma combinação de veículos composta por três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões, além de uma base onde o transformador será transportado.

As equipes de escolta irão direcionar o trânsito para vias locais que passam pelas cidades.

Na sexta-feira (2), os veículos de passeio poderão transitar na faixa de ônibus localizada entre as cidades de Abreu e Lima e Igarassu, no sentido Recife – João Pessoa, durante a passagem da escolta pelas cidades.

