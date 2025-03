Escolta de transformador de energia irá impactar o trânsito na BR-101 no final de semana

A- A+

A escolta de um transformador de energia de grandes dimensões irá impactar o trânsito e vai ocupar as duas faixas da BR-101, no sábado (15) e no domingo (16), entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e a divisa com o Estado da Paraíba. A medida será necessária, pois o tamanho da carga e seu peso exigem que os veículos da escolta transitem no meio das faixas de rolamento e em uma velocidade bastante reduzida.

A escolta será realizada por 12 viaturas e oito motocicletas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de contar com carros de apoio, que irão acompanhar uma combinação de veículos composta por três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões, além de uma base onde o transformador será transportado.

Essa combinação de veículos possui um Peso Bruto Total de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura. Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura. A velocidade média da combinação de veículos será de 7 Km/h e durante o percurso a PRF irá criar pontos de controle e direcionar o fluxo de veículos de passeio para vias locais.

A escolta terá início às 6h da manhã do sábado no Km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e passará pelos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista, com previsão de chegada às 17h no Km 53 da rodovia.

No domingo, a escolta sairá de Paulista às 6h da manhã e passará pelas cidades de Abreu e Lima, Igarassu e Goiana, até chegar na Paraíba. O destino final da carga é uma planta eólica localizada entre as cidades de Nova Palmeira e Campina Grande/PB.

A PRF recomenda aos motoristas que antecipem ou adiem viagens pela BR 101, entre o Cabo de Santo Agostinho e a divisa com a Paraíba, nos dias 15 e 16 de março. Orienta também para quem não puder adiar a viagem, que busque rotas alternativas para evitar transtornos.

Durante o percurso, as equipes irão direcionar o trânsito para vias locais que passam pelas cidades. No domingo (16), os veículos de passeio poderão transitar na faixa de ônibus localizada entre as cidades de Abreu e Lima e Igarassu, no sentido Recife – João Pessoa, durante a passagem da escolta pelas cidades.

Confira alguns pontos de desvio para sair da BR 101:

BR-101 – Km 103 - Charneca – saída da rodovia em direção à BR 101 antiga – Pontezinha – Jaboatão dos Guararapes

BR-101 – Km 82 – Viaduto da Coca-Cola – saída da rodovia em direção à Estrada da Batalha em Jaboatão dos Guararapes

BR-101 – Km 80 – Fórum de Jaboatão dos Guararapes – saída da rodovia em direção a Prazeres

BR-101 – Km 76 – Ibura – saída para a Avenida Dois Rios em direção ao Ipsep

BR-101 – Km 73 – Ibura/Milagres - saída para a Avenida José Rufino

BR-101 – Km 71 – Hospital da Mulher no Curado - saída para a Avenida Abdias de Carvalho

BR-101 – Km 67 – Viaduto da Caxangá – saída para a Avenida Caxangá

BR-101 – Km 64 – Viaduto de Dois Irmãos – saída para a Avenida 17 de agosto

BR-101 – Km 63 – Terminal da Macaxeira – saída para a Avenida Norte

Quem precisa chegar em Abreu e Lima ou Igarassu, pode optar pela PE 15.

Sugestão de desvio para quem sai do litoral Sul e precisa chegar no Recife:

No Km 125 da BR-101, em Escada, há um acesso para a PE 45, em Maçau-açu, e em seguida o motorista pode acessar a BR-232, em Vitória de Santo Antão. De lá, o condutor segue em direção a Moreno e chega em Jaboatão dos Guararapes/Recife

Sugestão de desvio para quem sai de Palmares e precisa chegar em João Pessoa:

No Km 190 da BR-101, em Palmares/PE, há um acesso para a PE 126, em Lajedo, e em seguida acessa a PE 120 em direção a Catende. De lá, o motorista segue até a BR-104 e chegará em Agrestina. Em seguida, continua pela BR-104 em direção a Caruaru, Taquaritinga do Norte e Campina Grande, até chegar na BR-230 e seguir para João Pessoa.

