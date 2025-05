A- A+

TRANSFORMADOR GIGANTE Escolta de transformador gigante recomeça em Abreu e Lima com destino a Igarassu Transporte do equipamento tem previsão de chegar a Paraíba nesta terça-feira (6)

Recomeçou por volta das 6h05 desta segunda-feira (5) a escolta do transformador gigante de Pernambuco até a Paraíba.

O equipamento partiu junto com o comboio do quilômetro 48 da BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O destino desta segunda-feira é o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 29 da BR-101, em Igarassu, também na RMR. A previsão é que a escolta chegue por volta das 15h.

Desse mesmo ponto em Igarassu, o comboio partirá nesta terça-feira (6), às 8h, com destino à divisa com a Paraíba e previsão de chegada para o final da tarde.

O transformador gigante tem como destino final uma planta eólica na cidade de Nova Palmeira, na Paraíba.

Faixa de ônibus livre

A faixa exclusiva de ônibus, segundo a PRF, continuará livre nesta segunda-feira entre Abreu e Lima e Igarassu. Veículos de passeio poderão circular na via durante a passagem da escolta pelas duas cidades.

"A PRF destaca que a via de ônibus tem duplo sentido de circulação, mão e contramão, sendo proibido realizar ultrapassagens em todo o trecho", destacou a Polícia Rodoviária Federal.

Escolta começou na semana passada

O comboio começou seu trajeto do Cabo de Santo Agostinho, na RMR, na última quinta-feira (1º), e passou ainda por Jaboatão dos Guararapes.

Na sexta-feira (2), um problema hidráulico atrasou a escolta e o comboio ficou parado sobre a alça do viaduto em frente ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. Após o reparo, estacionou em Abreu e Lima.

O comboio não operou durante o fim de semana por conta das eleições municipais suplementares em Goiana, na Mata Norte do Estado.

Transformador gigante

O equipamento é idêntico ao primeiro transportado em março, com 250 toneladas, 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura.

A estrutura do comboio tem três caminhões e dois semirreboques, totalizando 113,7 metros de comprimento e 600 toneladas. O transporte da peça interdita o sentido Norte da BR-101 — o tráfego no sentido Sul continua livre. A PRF organiza os bloqueios e orienta os motoristas.

Veja também