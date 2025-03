Escolta de transformador atrasa e chegada à divisa com a Paraíba é alterada para segunda-feira (17)

A- A+

A escolta do transformador de energia eólica de 250 toneladas pela BR-101 em Pernambuco deverá chegar à divisa com a Paraíba apenas nesta segunda-feira (17).

A previsão inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conduz a operação, era que o equipamento fosse entregue no estado vizinho no final da tarde deste domingo (16).

Em nota, a PRF explicou que o atraso aconteceu porque a velocidade do comboio precisou ser reduzida durante o trajeto pelas áreas urbanas de Abreu e Lima e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na passagem por dois viadutos de alta complexidade.

A PRF informou ainda que a velocidade foi reduzida "para garantir a segurança das pessoas que estavam na BR-101 e devido a paradas técnicas para manutenção dos veículos".

O comboio conta com três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões, além de uma base onde o transformador é transportado. Ao todo, são 388 pneus.

"Enquanto houver boas condições de visibilidade, a escolta vai seguir pela rodovia até ficar estacionada em um local seguro", acrescentou a PRF.

O comboio partiu do quilômetro 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã do sábado (16). Passando por Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista, a combinação chegou à primeira parte do caminho durante a tarde.

Neste domingo, o comboio partiu às 6h35 do quilômetro 53 da BR-101, em Paulista. Por volta das 15h30, segundo a última atualização feita pela PRF, estava na altura do quilômetro 33, em Itapissuma.

Os veículos e o transformador ficarão estacionados no posto da PRF em Igarassu, localizado no quilômetro 29 da BR-101, de onde sairão na manhã da segunda-feira.

Paraíba

Na Paraíba, a escolta está marcada para ser feita entre terça-feira (18) e o próximo domingo (23).

A Polícia Rodoviária Federal do estado vizinho ainda não informou se a alteração no cronograma em Pernambuco irá afetar essa previsão.

Com destino final para uma planta eólica entre as cidades de Nova Palmeira e Campina Grande, no interior da Paraíba, o transporte irá impactar o trânsito na Região Metropolitana de João Pessoa e adjacências das rodovias federais BR-101 e BR-230.

