Trajeto finalizado Escolta de transformador de energia é concluída em Pernambuco e segue na Paraíba; veja detalhes O transporte do equipamento de grandes proporções teve início no Cabo de Santo Agostinho, no último sábado (15), e seguiu até esta segunda-feira (17) no Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco informou que a escolta do transformador de energia foi concluída no Estado, nesta segunda-feira (17).

O equipamento de grandes proporções cruzou a divisa de Pernambuco com a Paraíba às 16h50, no km 127 da BR-101, de acordo com a PRF.

Percurso em Pernambuco

O transformador de energia saiu do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), no último sábado (15), às 8h.

A previsão inicial era de completar o percurso em Pernambuco até esse domingo (16), porém passagens por viadutos de alta complexidade e manutenções necessárias atrasaram o roteiro.

Fabricado na China, o transformador de energia tem como destino final uma planta eólica localizada entre as cidades de Nova Palmeira e Campina Grande, na Paraíba.

Transformador de energia

O transformador de energia que passou por Pernambuco possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.

Somado com o comboio de veículos necessários para o transporte, o Peso Bruto Total foi de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura.

A escolta do transformador de energia foi composta por 12 viaturas e nove motocicletas da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A transportadora Saraiva precisou de três caminhões, dois semirreboques de grandes dimensões e uma base para levar o equipamento.

O percurso foi realizado com uma velocidade média de 7 km/h, e vias foram interditadas para facilitar a logística.

