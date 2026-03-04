A- A+

SAÚDE Esconder quem você realmente pode estar esgotando seu sistema nervoso Desde crianças, aprendemos a usar "máscaras" para sobreviver. A psicóloga Ana León explica como a falta de coerência interna se traduz em tensão corporal e cansaço emocional

Desde a infância, aprendemos a modificar nosso comportamento para evitar a rejeição social, uma estratégia que pode gerar tensão no sistema nervoso e afetar nossa coerência interna. Os seres humanos desenvolvem mecanismos para se proteger da rejeição.



Nesse processo, a autenticidade muitas vezes é sacrificada como forma de sobrevivência emocional, adaptando a conduta ao que o ambiente considera aceitável. Assim, identificam-se os traços da personalidade que recebem aprovação e aqueles que provocam desaprovação ou abandono.

A psicóloga espanhola Ana León, autora do livro "Habita tu piel" (sem publicação em português), afirma que, sem perceber, começamos a exagerar ou ocultar aspectos da nossa identidade para nos encaixar, moldando-nos de acordo com as respostas do entorno. Esse padrão, explica, pode nos impedir de viver em harmonia e tranquilidade, pois nos desconecta de quem realmente somos.

As máscaras sociais e o medo da rejeição: por que buscamos a aprovação dos outros

Segundo a especialista, as máscaras sociais não são, em si, patológicas, mas defesas aprendidas. O problema surge quando deixam de ser flexíveis e se tornam a única forma de funcionar no mundo, levando a agir por medo da rejeição ou pelas expectativas alheias. Essa dinâmica é reforçada por uma sociedade que exige autenticidade, mas penaliza quem se mostra exatamente como é.







A necessidade de aprovação tem raízes evolutivas. O sistema nervoso é projetado para favorecer o pertencimento e o vínculo social, já que, historicamente, a exclusão podia representar perigo. Esse medo primitivo da rejeição continua ativo e condiciona muitas de nossas condutas.

Durante o crescimento, além disso, aprendemos que agradar e ter bom desempenho é fundamental para receber afeto. Essa experiência pode gerar uma ferida relacional que, na vida adulta, se traduz em busca constante por validação externa e dificuldades para sustentar a própria identidade.

O impacto da falta de autenticidade na saúde mental

Viver afastado da autenticidade provoca incoerência entre valores, pensamentos e ações, o que ativa estados de alerta e produz esgotamento emocional. Quando sentimos que não atendemos às expectativas externas ou que estamos no lugar errado, o corpo responde com tensão e estresse.

A autenticidade não depende apenas de decisões individuais: também é influenciada pela história de apego, pelas mensagens recebidas na infância, pelas normas sociais, pelo contexto cultural e pelo estado do sistema nervoso. O medo nem sempre indica que algo está errado; pode sinalizar a necessidade de uma mudança pessoal.

Estratégias para desenvolver autenticidade e bem-estar emocional

Para fortalecer a autenticidade e promover o bem-estar emocional, Ana León propõe:

Não se exigir ser autêntico o tempo todo, para evitar pressão excessiva.

Ouvir o corpo e identificar situações que geram perda de energia ou contradizem os próprios valores.

Questionar crenças e normas autoimpostas, revisando as motivações por trás de cada ação.

Reavaliar a responsabilidade pessoal e evitar assumir cargas que não correspondem a você.

Praticar a autocompaixão e regular a autoexigência.



A autenticidade se desenvolve no cotidiano. Mostrar quem realmente somos favorece relações mais honestas, reduz a sensação de solidão e atua como prevenção de problemas de saúde mental. Viver em coerência interna é, em última análise, uma forma de autocuidado: não se abandonar e priorizar o equilíbrio entre identidade, vínculos e bem-estar psicológico.

