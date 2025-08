A- A+

INVERNO Escorpião: em agosto e setembro, período de reprodução do animal, cuidados devem ser redobrados Apesar de serem animais que necessitam de cuidados, atenção e prevenção durante todo o ano, a estação do ano e a preferência desses aracnídeos por locais úmidos agrava a situação

Os meses de agosto e setembro são conhecidos como o período de reprodução dos escorpiões. Nesta época, inverno no hemisfério sul, as fêmeas produzem uma maior quantidade de veneno e, no período noturno, costumam procurar a superfície para o acasalamento.



Apesar de serem animais que necessitam de cuidados, atenção e prevenção durante todo o ano, a estação do ano e a preferência desses aracnídeos por locais úmidos agrava a situação. Neste cenário, sua casa pode se tornar um ambiente propício para a entrada para escorpiões.

Além disso, é necessário ressaltar que eles são resistentes aos inseticidas, o que torna a prevenção a melhor maneira para evitar acidentes.

A coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox), Rogéria Brito, explicou os cuidados que se devem tomar para evitar o surgimento de escorpiões em ambientes domésticos.

"Agosto é o mês de reprodução do escorpião e, por isso, as fêmeas ficam mais bravas e acumulam mais veneno por elas fazerem a guarda dos seus filhotes. É muito importante manter tudo limpo em casa. Evitar entulho de lixo, caixas e restos de construção. Esses são lugares propícios para as baratas, insetos que servem de alimento para o escorpião", alertou Rogéria.

Números alarmantes

Em 2024, os meses de agosto e setembro foram os que mais registraram atendimentos em unidades de saúde do estado por acidentes com escorpião, com 1364 e 1362 consultas, respectivamente, de acordo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).



Trazendo para 2025, de janeiro a junho deste ano, o CIATox-PE, centro com profissionais que informam o tratamento correto para cada caso, recebeu 293 ocorrências de picadas de escorpião em Pernambuco. No mesmo período, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) computou 7606 atendimentos, em unidades de saúde do estado, por acidentes com o animal.

"É importante, se por acaso você for picado por esse animal, ligar para o Ciatox, através do telefone 0800 722 6001. Lá nós vamos te informar o que fazer em caso de acidentes com o animal, envolvendo idosos, adultos e crianças. Cada um deles tem um tratamento diferente", orientou a coordenadora do centro.

Os escorpiões

Com hábitos noturnos, os escorpiões costumam se esconder em locais escuros, como entulhos, pedras, tijolos, roupas no chão e ralos. Alimentam-se de baratas, grilos e outros pequenos animais. Nos outros períodos do ano, o descarte irregular de lixo e entulho e a alta capacidade de adaptação do animal também estão relacionados com o aumento no número de ocorrências.

"Os escorpiões não são insetos que você encontra com tanta facilidade como mosquitos, baratas ou aranhas. Eles preferem espaços mais escuros, fechados e úmidos, como áreas com metralha, sobras de obras, telhas ou tijolos guardados. Tudo isso, para o escorpião, é uma maravilha. É importante também observar a presença de baratas, que são o principal alimento deles", explicou o diretor geral de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, Eduardo Bezerra. "Dentro de casa, é preciso ter cuidado com roupas guardadas em guarda-roupas, sapatos, e sempre bater as peças antes de usar. Também é importante tampar espaços com ligação para o interior de paredes, principalmente as que não são rebocadas", reforçou Bezerra.

Veja, abaixo, outras prevenções e orientações contra escorpiões:

Manter quintais, jardins e terrenos limpos.

Evitar acúmulo de entulho, lixo e materiais de construção.

Vedar frestas em paredes e colocar soleiras nas portas.

Conferir calçados, roupas e toalhas antes de usar.

Cuidado ao manusear lenha, tijolos e outros materiais empilhados.

Eliminar recipientes que acumulem água.



O que fazer em caso de acidentes:

Em caso de picada de escorpião, adultos devem evitar o uso de gelo e aplicar uma compressa morna no local, pois o veneno termolábe do animal perde sua eficácia ou se decompõe com o calor. Além disso, podem utilizar analgésico e manter o cartão de vacina antitetânica atualizado.



Idosos precisam de acompanhamento de um profissional de saúde e, se tiverem comorbidades como hipertensão ou diabetes, devem verificar a pressão arterial e realizar o exame de glicose no sangue (Hemoglicoteste/HGT).



Já as crianças menores devem seguir as mesmas orientações, mas também precisam ser levadas ao serviço de saúde mais próximo para avaliação e possível uso de soro antiescorpiônico.

Em caso de dúvida, a população também pode acionar o CIATox através do telefone 0800 722 6001.

Com informações da assessoria da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

Veja também