Escritora ucraniana fica gravemente ferida após míssil atingir pizzaria em Kramatorsk

A premiada escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 anos, foi confirmada como uma das vítimas de um ataque a míssil que atingiu uma pizzaria em Kramatorsk, no Leste do país, matando 12 pessoas. A romancista é uma das cerca de 60 pessoas que ficaram feridas no bombardeio. Ela está internada em estado grave. O incidente foi um dos mais sérios desde o breve motim do grupo paramilitar Wagner no último fim de semana.

Victoria estava no restaurante Ria Lounge - um dos mais populares de Kramatorsk - quando o estabelecimento foi atingido na noite de terça-feira. Ela estava acompanhada de uma delegação de jornalistas e escritores colombianos.

"Agora Victoria está no hospital. Ela é tratada por médicos experientes, apoiada por sua família e amigos, e bem abastecida com todos os itens essenciais. Não há necessidade de arrecadar dinheiro extra", informou um comunicado da PEN Internacional, um clube internacional de escritores que tem os vencedores do prêmio Nobel Svetlana Alexievich e Orhan Pamuk como vice-presidentes.

A romancista ucraniana parou de escrever após a invasão russa, em fevereiro do ano passado. Victoria passou a se dedicar a documentação de crimes de guerra. Ela atuava com a Truth Hounds, uma ONG investiga graves violações de direitos humanos durante o conflito armado na Ucrânia.

"Os russos sabiam muito bem que o Ria Lounge era um lugar popular na linha de frente de Kramatorsk, onde as pessoas se reuniam para jantar e socializar. Eles sabiam muito bem que como resultado desse ataque haveria muitas vítimas, mas cometeram esse crime deliberadamente - não pela primeira vez, tanto durante esta guerra quanto nas anteriores", afirmou a Truth Hounds, por meio de nota.

Victoria é uma romancista, ensaísta, poetisa e ativista de direitos humanos ucraniana baseada em Kiev. Ela ganhou o Prêmio Joseph Conrad de Literatura por suas obras em prosa, incluindo os romances Dom's Dream Kingdom e Fall Syndrome, e foi finalista do European Union Prize for Literatura e o Prêmio Mulheres nas Artes da ONU.

A autora também criou o Festival de Literatura de Nova York, que aconteceu em um vilarejo chamado Nova York em Bakhmut, na região de Donetsk. Ela trabalhava, recentemente, em um projeto de não-ficção, Looking at Women Looking at War: War and Justice Diary (Olhando para as mulheres que observam a guerra: diário de guerra e justiça, em tradução livre).

