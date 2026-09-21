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Crime Escritório de Milton Leite é invadido em SP; R$ 19 mil em dinheiro são deixados para trás Invasão foi percebida por uma vizinha, que acionou a PM

O escritório do ex-vereador Milton Leite, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, foi invadido na noite de domingo, 20 . Apesar de encontrarem R$ 19.261 em dinheiro no endereço, os suspeitos não levaram a quantia. Já o equipamento DVR que armazenava as imagens das câmeras de segurança do local teria sido levado pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar (PM), os envolvidos entraram na propriedade em um veículo branco e fugiram antes da chegada dos policiais. A invasão foi percebida por uma vizinha, que acionou a PM.

Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram o portão aberto e sinais de que o local havia sido revirado. Sobre um sofá, havia malotes com dinheiro, além de documentos pessoais e celulares. A quantia em espécie permaneceu no imóvel e não foi levada pelos invasores.

A área foi isolada para a realização de perícia e exames de papiloscopia. Após os trabalhos da Polícia Científica, o dinheiro e os demais objetos encontrados foram apreendidos e encaminhados ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro), responsável pelo registro da ocorrência.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), também foram apreendidos cartões bancários e documentos. O caso foi registrado como furto a residência e localização e apreensão de objetos.

Prisão na sexta-feira (18)

Leite foi vereador por sete mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal por seis anos. Ele deixou a Câmara ao final de 2024. Mesmo sem mandato, continuou tendo influência na política de São Paulo.

Ele é investigado na Operação Vectura Corrupta, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) na quinta-feira, 17, para apurar a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista.

O ex-vereador se entregou à polícia na sexta-feira, 18, após ser alvo de um mandado de prisão. No sábado, 19, a Justiça de São Paulo manteve a prisão após a audiência de custódia. Ele afirma ser inocente das acusações.

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