TURISMO Escritório regional da ONU Turismo inicia atividades no Rio de Janeiro Ministro diz que é passo importante na internacionalização do setor

A Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo), principal organização internacional destinada a promover e desenvolver o turismo mundialmente, iniciou nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro, as atividades do Escritório para as Américas, com o propósito de promover o turismo sustentável e a consolidação do Brasil como um dos principais destinos globais.

A inauguração ocorreu em dezembro de 2023. A entidade, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), tem sede em Madri, na Espanha, e apenas mais um escritório regional, na Arábia Saudita.

A nova sede no Brasil é resultado de negociações entre o governo federal e a ONU Turismo, concluídas com a assinatura de um acordo em 19 de outubro, na 25ª Assembleia Geral do órgão, em Samarcanda, no Uzbequistão.

O diretor do Escritório Regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, foi empossado em cerimônia na Casa França-Brasil, no centro da capital fluminense.

Brasil

Segundo a Embratur, o Brasil registrou 1,48 milhão de turistas estrangeiros apenas em janeiro deste ano, 55% a mais que no mesmo período do ano passado, com uma receita de US$ 805 milhões. Em 2024, o país recebeu 6,7 milhões de visitantes internacionais, arrecadando US$ 7,3 bilhões.

“[O escritório] É um passo muito importante na internacionalização desse turismo extraordinário. Esse momento tem que ser celebrado por todos. Em 2024, a gente bateu recorde absoluto do número de turistas internacionais no Brasil. Isso é geração de emprego e renda”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, foram batidos todos os recordes no setor do turismo no Brasil em 2024.

“Tivemos mais de 350 milhões de viagens domésticas no Brasil. Foram mais de 118 milhões de passagens voadas dentro do Brasil. Aumentamos o gasto médio por pessoa do brasileiro de R$ 1.800 para R$ 2.500. Batemos o recorde de gastos de estrangeiros com mais de R$ 42 bilhões injetados na nossa economia”, informou o ministro.

Para o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, o Brasil é o futuro do turismo. “Brasil tem coisas que não tem em outros países: natureza, gente boa e alegre, futebol, música, cultura, tradições, comida, carnaval”.

