mundo Escudo aéreo de Israel enfrenta seu maior teste com ataques com mísseis balísticos do Irã Projéteis iranianos são difíceis de interceptar por viajarem em alta velocidade, carregarem explosivos pesados, manobrarem no ar e passarem boa parte do voo fora da atmosfera

Enquanto o Irã dispara grandes quantidades de mísseis balísticos, as alardeadas defesas aéreas de Israel estão sendo testadas como nunca antes. O Irã lançou cerca de 200 desses mísseis contra Israel na noite de sexta-feira — em retaliação a uma onda de ataques israelenses naquele dia — e cerca de 70 na noite de sábado, segundo as Forças Armadas de Israel. Mais mísseis foram disparados no domingo e na segunda-feira.

No total, Teerã enviou 370 mísseis balísticos contra Israel, com cerca de 30 atingindo alvos no país, segundo o governo israelense. Eles mataram 24 pessoas e feriram quase 600.

Cidades como Rishon LeZion e Bat Yam, perto de Tel Aviv, sofreram grandes danos em suas casas. Haifa, uma cidade portuária no norte, foi fortemente atingida, assim como o centro de Tel Aviv.





O Irã também lançou centenas de drones, que foram interceptados mais facilmente.

— Temos alguns bons sistemas de defesa, mas eles não estão vedando os céus hermeticamente — disse o embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, à ABC no domingo. — Cerca de 10% a 15% desses mísseis balísticos conseguem passar.

Isso está de acordo com a "taxa de vazamento" esperada pelo Exército israelense. Os EUA, embora não se juntem a Israel no ataque ao Irã, estão ajudando seu aliado a interceptar os mísseis de Teerã, com cada onda custando milhões de dólares para se defender.

Os ataques do Irã desde sexta-feira foram muito mais mortais e prejudiciais do que quando a República Islâmica disparou mísseis e drones contra Israel em abril e outubro do ano passado. Naquela época, o Irã se concentrava principalmente em alvos militares e de inteligência. Desta vez, está disparando um número maior de projéteis, e mais deles estão direcionados a áreas civis.

Israel já enfrentou bombardeios de mísseis e drones de grupos apoiados pelo Irã, como o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Mas nenhum dos dois possui os sofisticados projéteis balísticos disparados pelo Irã, que viajam a velocidades muito maiores, carregam explosivos mais pesados, podem manobrar no ar e passam grande parte do tempo de voo fora da atmosfera terrestre, o que os torna difíceis de interceptar.

Os Houthis no Iêmen dispararam tais mísseis contra Israel, mas geralmente não mais do que um por vez.

No domingo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou os israelenses de que haveria mais ataques vindos do Irã nos próximos dias e pediu que corressem para abrigos antiaéreos quando as sirenes de ataque aéreo soassem ou recebessem alertas por telefone.

Impedir que o Irã dispare mísseis é uma das principais prioridades das Forças Armadas de Israel. Elas tentam atingir locais de lançamento desde sexta-feira, e autoridades afirmam que cerca de um terço — ou 120 — deles foram destruídos.

Netanyahu afirma que Israel está em uma "campanha existencial" que visa atrasar o programa nuclear iraniano em anos, se não para sempre. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que Israel "pagará um preço muito alto" por seus ataques, que mataram 224 pessoas, incluindo generais de alto escalão e cientistas atômicos, segundo o governo iraniano.

O Irã ainda tem milhares de mísseis que podem atingir Israel, disse o Conselheiro de Segurança Nacional Tzachi Hanegbi à Rádio do Exército de Israel na segunda-feira. Isso é mais do que o número de 2.000 sugerido por comentários de muitas autoridades israelenses nas últimas semanas. No entanto, mesmo que o número menor seja exato, o Irã ainda pode disparar salvas por vários dias, se não semanas.

Uma grande vantagem para Israel é que ele enfraqueceu o poder de fogo do Hezbollah e do Hamas em suas guerras com eles desde outubro de 2023.

Por volta de 2011, o ex-primeiro-ministro Ehud Barak afirmou que 500 pessoas poderiam ser mortas em Israel por ataques retaliatórios se seu governo atingisse instalações nucleares iranianas. Mas ele incluiu foguetes do Hezbollah e do Hamas em sua avaliação.

Mesmo uma taxa de interceptação de 90% não significa que a vida continue normal para os israelenses. As escolas fecharam pelo menos até esta semana, e mais de 100 mil pessoas estão retidas no exterior após o fechamento do espaço aéreo do país na sexta-feira.

Há também o alto custo das interceptações, mesmo que o governo diga que os danos causados pela falha em deter mísseis seriam muito mais caros. Cada um dos mísseis interceptores Arrow de Israel, os normalmente necessários para abater projéteis balísticos, custa entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões. Frequentemente, mais de um é lançado em direção a cada míssil balístico para aumentar as chances de ele ser atingido.

Em abril do ano passado, a Bloomberg noticiou que provavelmente custou a Israel — assim como às Forças Aéreas americana, britânica, francesa e jordaniana — cerca de US$ 1,1 bilhão para frustrar o ataque iraniano. Isso em troca de algumas horas de trabalho.

Este conflito já dura muito mais tempo. E ainda não há sinais de abrandamento.

