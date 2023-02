A- A+

mistério Esfera de metal gigante, de origem não identificada, é encontrada em praia do Japão O objeto de tom marrom-alaranjado tem manchas de ferrugem e possui duas alças na superfície

Uma esfera de metal com 1,5 metro de diâmetro, de origem não identificada, surgiu em uma praia na cidade de Hamamatsu, no Japão, nessa terça-feira (21).

O objeto de tom marrom-alaranjado tem manchas de ferrugem e possui duas alças na superfície, o que indica que ele ficava enganchado em outra estrutura.

Após análise com raio X, as autoridades japonesas descobriram que o interior da esfera é oco.



De acordo com a TV Asahi, a polícia local foi acionada por uma mulher, que caminhava pela praia e avistou o objeto inusitado.

A área onde a esfera foi encontrada foi isolada por um raio de 200 metros para que fosse analisado por uma equipe de especializada em explosivos.

Entre as hipóteses da origem está a de que a esfera pode ser uma boia de amarração de alguma embarcação que se soltou e flutuou.

O governo local decidiu remover a esfera da praia nesta quinta-feira (23). O objeto será descartado como sucata.

