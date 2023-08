A- A+

guerra na ucrânia Esforços da Ucrânia para esconder os símbolos simbólicos na sua contraofensiva cultural Muros marcados por bombas e as janelas fechadas do Museu de Arte de Kharkiv ilustram a brutalidade da guerra

Um museu ucraniano esconde obras-primas russas, escritores como Pushkin e Dostoievski são evitados e a "língua do opressor" é impedida. À medida que a guerra avança, os ucranianos intensificam os esforços para apagar as influências culturais russas.

As tentativas ucranianas de eliminar a influência russa surgiram antes da invasão de 2022, mas a guerra reforçou a campanha para eliminar os símbolos soviéticos e russos dos espaços públicos, ao mesmo tempo que promove a identidade ucraniana.

Em paralelo à campanha militar, os ucranianos travam uma contraofensiva cultural para mudar os nomes das ruas da era soviética, desmantelar estátuas e retirar obras da literatura russa das estantes.

Os esforços são especialmente visíveis em Kharkiv, uma região fronteiriça de língua russa no nordeste da Ucrânia, que foi ocupada no início da invasão.

Os muros marcados por bombas e as janelas fechadas do Museu de Arte de Kharkiv ilustram a brutalidade da guerra.

Após a invasão, a palavra "russo" foi removida do nome do departamento de "Arte Ucraniana e Russa", disse à AFP Maryna Filatova, funcionária do museu.

O museu foi rápido em proteger das forças invasoras russas obras como o icônico "Resposta dos Cossacos Zaporogianos", do pintor russo de origem ucraniana Ilya Repin.

As obras de artistas particulares foram especiais para um segredo local. Não se sabe quando elas serão exibidas novamente, disse a diretora do museu, Valentyna Myzgina.

"Cidade de luto"

“A cidade sofre, a cidade está de luto”, comentou Filatova. "As pessoas não aceitam a arte russa, não é o momento adequado".

O museu exibe atualmente obras do artista local Viktor Kovtun que retratam "a realidade da guerra", ao lado de instalações feitas a partir de restos de munições russas que atingiram Kharkiv.

Nos parques da cidade, estátuas de figuras russas proeminentes, como o escritor do século XIX, Alexander Pushkin, foram desmanteladas ou vandalizadas.

Obras de Fiodor Dostoievski e Mikhail Lermontov serão retiradas do currículo escolar. Para muitos ucranianos, estes gigantes literários são símbolos da retórica expansionista do país vizinho.

Muitos moradores de Kharkiv, incluindo aqueles que cresceram falando russo e têm família em ambos os lados da fronteira, agora falam apenas ucraniano, outrora desprezado por alguns como uma língua camponesa.

É o caso de Mykola Kolomiets, 40 anos, que dirige um ateliê de arte infantil. Para ele, falar russo deixa “um gosto desagradável” na boca, como se “tivesse comido algo podre”.

"Ponto sem retorno"

Mas para o prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, que fala russo e ucraniano sem ninguém questionar o seu patriotismo, importa que um boicote possa trazer riscos.

“Insistir para que as pessoas desistam do russo não é a melhor maneira de agir”, segundo o prefeito. “Quanto mais insistirem, mais resistência haverá”, alertou Terekhov, que falou com a AFP em ucraniano, mas se dirige aos seus funcionários em russo.

O processo para eliminar a influência russa começou, em parte, após a queda da União Soviética em 1991 e cresceu com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

“A desrussificação acontece há muito tempo, mas este é um ponto sem retorno”, afirmou Rostyslav Melnykiv, diretor do departamento de Literatura Ucraniana de uma universidade de Kharkiv que foi devastada por um ataque russo no ano passado.

Oleksandr Savchuk, um editor de 39 anos, disse que a invasão despertou um interesse sem precedentes em figuras culturais ucranianas, especialmente naquelas que foram proibidas na era soviética.

Sua editora, que perdeu muitos exemplares em um incêndio após um ataque russo, quase dobrou as vendas de livros em ucraniano.

“Não queremos que as pessoas simplesmente mudem de idioma”, disse. "Queremos que elas se sintam mais ucranianas".

