Eslováquia Eslováquia reforça fronteira com Hungria para conter imigração irregular O país, que faz parte da União Europeia, registou um aumento do número de imigrantes e solicitantes de asilo através da Hungria

O novo governo da Eslováquia mobilizou nesta segunda-feira (30) centenas de policiais e soldados em sua fronteira com a Hungria, a fim de conter a chegada de imigrantes ilegais, informaram autoridades.

O país, que faz parte da União Europeia, registou um aumento do número de imigrantes e solicitantes de asilo através da Hungria, com destino a outros países europeus.

Segundo o ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, centenas de policiais irão vigiar a fronteira com soldados. “Mobilizaremos forças em massa para defender a nossa fronteira com a Hungria.

Queremos enviar um sinal claro de que, com o novo governo, veio uma nova abordagem em relação à imigração ilegal”, ressaltou.

O primeiro-ministro nacionalista, Robert Fico, cujo governo de coalizão foi nomeado na semana passada, visitou hoje um dos postos na fronteira.

“Temos muito medo de uma piora significativa da situação migratória. Prometemos aos cidadãos proteger a Eslováquia da migração ilegal”, declarou.

Até o momento, a Eslováquia detectou mais de 46.000 imigrantes sem documentos em seu território, disse Fico. O primeiro-ministro é conhecido por sua retórica contra os refugiados e dirige o partido social-democrata Smer-SD, que venceu as eleições gerais no mês passado e que se uniu ao partido de extrema direita pró-Rússia SNS para formar uma coalizão governamental.

