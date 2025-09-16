A- A+

Esmape Maratona dos Juizados Especiais em Pernambuco destaca inovação, criatividade e colaboração A iniciativa, que teve uma edição nacional, visa discutir e propor caminhos para uma justiça mais eficiente e acessível ao cidadão

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) foi palco de mais uma maratona de inovação dos Juizados Especiais (JespJam), na última semana.

Pela primeira vez, o evento contou com a participação de magistrados, servidores e participantes externos ao quadro funcional do judiciário de todo o Brasil.

Mais de 80 participantes foram divididos em 12 grupos, que contaram com o auxílio de laboratoristas e especialistas para desenvolver protótipos focados em três macrodesafios.

Os temas foram: "Conciliação 3.0: potencializando ao máximo a experiência do usuário"; "Fala que eu te escuto: oralidade como princípio fundamental ao sistema dos Juizados Especiais"; e "O simples é o certo: (re)configurando processos, colhendo o futuro".

Protótipos desenvolvidos

O primeiro macrodesafio foi desenvolvido pela equipe Pacifica. O protótipo NegociaAI utiliza a inteligência artificial para ajudar o usuário a formular melhor sua queixa, deixando mais claro o que ele realmente deseja.

Já o protótipo Juci, da equipe Papo Jesp, no macrodesafio, prevê a criação de uma guia virtual inclusiva, que interage, preferencialmente, por meio de voz, transformando a fala em petições simplificadas.

O último macrodesafio teve desenvolvimento do JuiZap, pela equipe JáÉ. O objetivo é criar um chatbot no aplicativo WhatsApp, em que o cidadão pode obter informações como data da audiência e eventuais atualizações sobre o processo.

De acordo com a vice-diretora-geral da Esmape, Daisy Andrade, foi um momento de construção de ideias e de práticas inovadoras para implementação dentro do Poder Judiciário.



"Com essa visão de que eu posso e devo fazer diferente para que eu entregue para a população, soluções diferenciadas, e o Poder Judiciário possa de forma efetiva prestar uma jurisdição cada vez melhor”, destacou a desembargadora.

O coordenador-geral dos Juizados Especiais de Pernambuco, juiz Roberto Pedrosa, ressaltou a relevância do evento para o fortalecimento dos juizados especiais.

“Essa maratona é muito importante, porque, com certeza, trará inovações para o sistema dos Juizados Especiais, inovações que serão extremamente úteis no dia a dia e na aplicação efetiva desse sistema. O objetivo maior é melhorar a prestação de serviço para o cidadão que utiliza os Juizados Especiais. Foram três dias intensos, totalmente dedicados à inovação tecnológica voltada à melhoria do nosso sistema", disse.



