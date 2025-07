A- A+

Formação Esmape lançará novo mestrado profissional em parceria com a UFPE O edital será publicado nos próximos meses e as aulas começarão ainda neste ano

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) lançará um novo curso de mestrado profissional em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A formação será destinada a magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e terá como foco políticas públicas, Poder Judiciário e novas tecnologias.

A proposta amplia a colaboração entre as instituições, que atualmente já oferecem o Mestrado Profissional em Políticas Públicas com ênfase em Poder Judiciário.

As tratativas para o novo curso começaram na última quinta-feira (3), durante reunião entre o diretor-geral da Esmape, desembargador Jorge Américo, e o coordenador do curso, professor Ernani Carvalho.

Serão disponibilizadas 30 vagas para o TJPE, além de três reservadas para a UFPE e duas para o público externo. O edital será publicado nos próximos meses e as aulas começarão ainda em 2025.

“A qualificação dos nossos magistrados, magistradas, servidores e servidoras é um compromisso central da nossa gestão. Apostamos no ensino de excelência para fortalecer o Judiciário e garantir um serviço público cada vez mais eficiente”, frisou o diretor-geral da Esmape, desembargador Jorge Américo.

Participaram também do encontro a secretária executiva da Escola, Izabella Pimentel, e a gestora dos cursos de pós-graduação, Ana Paula Albuquerque.

Parcerias

A Esmape já iniciou uma turma de mestrado profissional em Políticas Públicas com Ênfase em Poder Judiciário, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de cinco turmas de pós-graduação lato sensu com a mesma instituição.

Também estão em andamento tratativas com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) para a promoção de um mestrado profissional em Direito e Inovação, com a Escola de Direito da Alfa Educação – Unialfa/Fadisp para um mestrado acadêmico em Direito Público, e com a UFPE para uma pós-graduação lato sensu em Inteligência Artificial aplicada ao Poder Judiciário e outra em Gestão Pública, cujo edital será publicado nos próximos dias.

Veja também