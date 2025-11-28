Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite abre temporada no Shopping Patteo Olinda
Área temática reúne produtos oficiais, exposições e atividades especiais até fevereiro de 2026
O Homem da Meia-Noite, símbolo máximo do Carnaval de Olinda, ganha novamente um espaço dedicado no Shopping Patteo Olinda. O Espaço Afetivo reabre nesta sexta (29), no piso L2, e funcionará até 22 de fevereiro de 2026. A inauguração acontece às 15h.
O espaço reúne produtos oficiais, miniaturas, figurinos, obras de artistas convidados e itens de moda, criando um ponto de conexão entre o público e o tradicional Calunga. O ambiente também estimula vivências afetivas, reforçando a identidade cultural pernambucana.
O projeto é uma parceria entre o Clube de Alegoria e Crítica Homem da Meia-Noite e o Patteo Olinda, com gestão de Rafaela Mendes, da Rafa Q Faz. A temporada contará com ações especiais, incluindo o encontro “Paixão à Flor da Pele”, no dia 10 de janeiro, voltado para pessoas com tatuagens do Calunga, as primeiras 50 receberão a camisa oficial do ano.
Programação especial
No dia 24 de janeiro, haverá sessão de fotos com o Calunga. Já o dia 31 será dedicado às crianças, com a ação “Calunguinha no Espaço Afetivo”.
“A parceria celebra o vínculo entre tradição, afeto e contemporaneidade, reafirmando o lugar do Calunga como um dos mais importantes símbolos culturais de Pernambuco”, afirma Rebeca Amado, gerente de marketing do Patteo Olinda.
Serviço
Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite
Shopping Patteo Olinda – Piso L2
Data: 29/11/2025 a 22/02/2026
Horários: Seg. a sex.: 11h às 20h | Sáb.: 9h às 20h | Dom.: 12h às 20h | Semana pré-carnaval: 9h às 20h
