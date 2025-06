A- A+

Oportunidade Espaço Ciência abre inscrições para voluntariado durante as férias escolares; confira os detalhes Iniciativa visa reforçar o atendimento do museu interativo para o mês de julho, quando há um aumento significativo no número de visitas

Para reforçar os atendimentos no período das férias escolares, o Espaço Ciência está com as inscrições abertas para o programa de voluntariado no mês de julho.

O museu interativo é vinculado à Secretaria de Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI) e fica localizado no Memorial Arcoverde, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Os interessados deverão se inscrever através de um formulário online entre os dias 17 e 27 de junho. Podem participar pessoas com mais de 18 anos e interesse em divulgação científica e educação.

A lista final dos selecionados está prevista para o dia 30 de junho. Após a aprovação, os escolhidos devem passar por uma formação obrigatória no dia 2 de julho. O período de voluntariado será iniciado no dia 3 de julho, com flexibilidade de dias e horários, de acordo com a disponibilidade de cada participante.

Segundo o diretor de Sensibilização e Divulgação Científica da SECTI, Diogo Lopes De Oliveira, “a proposta é oferecer uma experiência prática de mediação científica, com foco na troca de saberes e no fortalecimento da relação entre ciência e sociedade”.

Ao final da atuação, serão emitidos certificados de participação e os estudantes de nível superior terão seus nomes incluídos no banco de dados do Espaço Ciência. A partir disso, eles poderão ser convocados para futuras oportunidades remuneradas.

Além de contribuir com a missão do museu, os voluntários desenvolvem habilidades valiosas, ampliam seu repertório e fortalecem o currículo”, completou Diogo.



Serviço

'Inscrições para voluntariado do Espaço Ciência'



Cronograma

Inscrições: 17 a 27/06

Divulgação dos aprovados: 30/06

Formação obrigatória: 02/07

Início do voluntariado: 03/07

