Férias Espaço Ciência e Observatório da Sé têm programação especial de férias em janeiro; confira Arte com ilusão de ótica e confeccionar máscaras para observar o sol estão entre as atrações

O Espaço Ciência e o Observatório da Sé, ambos em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, contarão com uma programação especial de férias neste mês de janeiro.

No Observatório, será possível observar o céu pelos telescópios e jogos e oficinas que ajudam a descobrir sobre o céu e os astros. Já no Espaço Ciência, 20 oficinas mostram que é possível aprender ciência brincando.

O Espaço Ciência funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h; sábados e domingos, de 13h às 17h; com entrada até 16h. A programação especial está disponível de segunda a sexta. Não é necessária inscrição prévia, e basta escolher a oficina e chegar mais cedo para pegar uma senha na recepção.

Entre as atividades, arte com ilusão de ótica, descobrir o que tem dentro de um computador, conhecer os sons do manguezal e o tanto de ciência que tem no futebol. Vai ser possível também criar areia movediça e participar de uma competição de lançamento de foguetes. São 20 oficinas e atividades especiais distribuídas ao longo do mês, além das atrações permanentes.

O Observatório Astronômico do Alto da Sé funciona de terça a domingo, das 16h às 20h. Entre as opções da programação, dá para confeccionar máscaras para observação do sol, construir e lançar foguetes de garrafa PET, aprender sobre as fases da lua com copos descartáveis ou descobrir sobre a curvatura no espaço-tempo com a oficina poço gravitacional.

Em jogos como boliche, dominó e jogo da memória, também será possível descobrir mais sobre a Astronomia, assim como será possível lançar foguetes com uso de álcool e conhecer mais sobre a história da Astronomia de Olinda.

A grande atração são os telescópios, que estão disponíveis para observação do céu. Em janeiro, é possível observar os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também dará para observar as plêiades, que são um aglomerado de estrelas, da constelação de Touro e a nebulosa da Cabeça do Cavalo, que está localizada na constelação de Órion.

É possível conferir a programação completa do Espaço Ciência e do Observatório da Sé no site.

