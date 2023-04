A- A+

Espaço Ciência Espaço Ciência inaugura ambiente para exposição de novas tecnologias O Espaço Ciência 4.0 divide a Galeria 1 com o programa Vitrine GovTechs, que busca mostrar as soluções tecnológicas desenvolvidas por startups pernambucanas

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) inaugurou, nesta terça-feira (18), o Espaço Ciência 4.0, um ambiente idealizado para ser um espaço de demonstração de novas tecnologias.

Localizado na Galeria 1 do Espaço Ciência, no Complexo de Salgadinho, em Olinda, o espaço tem atividades que também contam com o apoio da Usina Pernambucana de Inovação.

O Espaço Ciência 4.0 disponibiliza equipamentos makers e de robótica, como controladores, sensores e simuladores, além de experimentos de inteligência artificial.

"A gente tem uma gestão do Espaço Ciência que está preocupada com a maior utilização dos espaços. Essa galeria já abrigava uma exposição relacionada com a inteligência artificial, aberta ao público. A ideia é integrar os programas que já existem na Secti/PE com os espaços disponíveis no Espaço Ciência", disse a gestora do local, Manoela Lima.

Os espaços 4.0 já existem em algumas escola técnicas e de referência no estado. De acordo com Luiz Alexandre, coordenador do curso de mecatrônica da ETEPAM, esses locais de incentivo à inovação tecnológica fazem com que estudante não tenha limites na hora de usar a criatividade.

"Dentro do que eles têm, como recursos de equipamentos e ferramentas, podem desenvolver tecnologias para resolver problemas do cotidiano. Isso é fantástico", afirmou o professor.

Luiz Alexandre ao lado dos alunos do ETEPAM expondo os projetos desenvolvidos na escola. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

Vitrine GovTechs

Além dos Espaço Ciência 4.0, também foi inaugurado o programa Vitrine GovTechs. O objetivo é servir como um ambiente para mostrar as soluções tecnológicas desenvolvidas por startups pernambucanas.

A empresa que participou deste primeiro dia foi e.AÍ Tecnologias Inteligentes, que mostrou seu robô de desinfecção de vírus e bactérias de ambientes através de radiação ultravioleta.

Fundador da startup, Gilson Teixeira afirmou que os robôs estão ficando cada vez mais úteis ao dia a dia:

"Esse é um ambiente muito benéfico e vai ajudar muito qualquer startup a mostrar suas tecnologias e se aproximar da sociedade. Tem tecnologia que pode estar presente num shopping, supermercado ou na própria casa. Nesses eventos, as pessoas começam a conhecer a tecnologia e entender o funcionamento".

Kenys Bonatti, secretário-executivo da Secti/PE, informou que a ideia da secretaria é atuar no papel de aceleração. "A gente deixa de sair só da parte de prototipagem inicial e passa a acelerar essas empresas para que elas possam se rentabilizar", disse.

