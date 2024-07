Espaço Ciência e Observatório da Sé têm programação especial para o mês de julho; confira

A- A+

Com a chegada das férias, o Espaço Ciência e o Observatório Astronômico do Alto da Sé prepararam uma programação especial para quem visitar os espaços dos dias 2 a 31 de julho.

Durante o período, crianças e adultos terão a oportunidade de participar de diversas atividades que estimulam a curiosidade científica e o conhecimento sobre temas variados. Entre as atrações destacam-se oficinas, exposições interativas e atividades ao ar livre.

Espaço Ciência e Observatório da Sé têm programação especial para o mês de julho. Foto: Saulo Aleixo/ Espaço Ciência.

A coordenadora de eventos do Espaço Ciência, Vitoria Pessoa, destaca que a programação busca proporcionar uma experiência de aprendizado e diversão para todas as idades.

“Preparamos atividades interativas e educativas que prometem encantar visitantes de todas as idades. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível, cheia de aprendizado e diversão para toda a família", afirma.

Os equipamentos são abertos ao público e para participar da programação não é necessária inscrição prévia, basta escolher a atividade e chegar mais cedo para pegar uma senha na recepção. No Espaço Ciência, as senhas também são necessárias para os passeios de barco ou para os experimentos.

Durante o período, o Observatório da Sé vai promover observação do sol, boliche astronômico, construção de foguetes educativos, observação de aglomerados estelares, entre outras atividades que os interessados podem conferir no site do Espaço Ciência.

Telescópio do Observatório da Sé, em Olinda. Foto: Espaço Ciência/Divulgação.

O Espaço Ciência fica localizado no Parque Memorial Arcoverde, no Complexo de Salgadinho, em Olinda. O local funciona de terça a sexta, das 8h às 17h, e no sábado e domingo, das 13h às 17h.

Já o Observatório da Sé está localizado na Rua Bispo Coutinho, no Alto da Sé, em Olinda. O espaço funciona de terça a domingo, das 16h às 20h.

Confira as oficinas que acontecerão no Espaço Ciência no período de férias:

02 e 16/07, às 10h30min - Experimento da dupla fenda

O experimento tem como objetivo, ensinar física óptica para o público, utilizando do experimento da dupla fenda para demonstrar na prática o caráter ondulatório da luz.

02 e 09/07, às 14h30min - Cientista por 1 dia: desenvolvendo os mistérios da água

Nesta atividade interativa e educativa, crianças e adultos terão a oportunidade de mergulhar no mundo da ciência e descobrir a importância vital deste recurso natural.

03 e 17/07, às 10h30min - Artroplot: estimulando a prática científica por mapeamento da meiofauna de solos de material composto

A atividade incluirá uma explicação detalhada sobre os artrópodes, seguida por uma oficina prática onde os participantes poderão procurar e identificar diferentes tipos de artrópodes.

03 e 10/07, às 14h30min - Tartarugami

A oficina visa ensinar sobre os testudines (importância para o meio ambiente, suas diferenças e curiosidades), onde também o público abordado poderá montar tartarugas de papel.

03, 05, 10, 12, 17 e 19, pela manhã e tarde - Plantando Ciência - distribuição de mudas

Tem como objetivo promover a educação ambiental e o cultivo sustentável de plantas, incentivando a conservação da natureza e a conscientização sobre questões ambientais, através da doação e plantio de mudas.

04 e 18/07, às 10h30min - Maquete inteligente do sistema solar

Nessa atividade o público terá a oportunidade de conhecer o Sistema Solar e descobrir a sua importância.

04 e 11/07, às 14h30min - História ou arte? Desvendando fatos através da história

A oficina buscará através da arte ensinar de forma lúdica fatos históricos e importantes.

05, 12 e 19/07, às 14h30min - Sexta do cinema

Na Sexta do Cinema - o Espaço Ciência apresenta uma atividade especial com 13 minutos de produção audiovisual seguidos de uma atividade lúdica.

09/07, às 10h30 | 16/07, às 14h30min - Escavando vestígios arqueológicos

Apresentar conceitos e técnicas básicas de escavação, destacando para o público a importância da preservação do nosso patrimônio e da nossa história. A atividade permitirá o contato com materiais encontrados por arqueólogos em escavações.

10/07, às 10h30 | 17/07, às 14h30min - No interior de um computador

Nesta oficina, o visitante receberá informações detalhadas sobre cada componente essencial de um computador. Em seguida, aprenderá passo a passo através do processo completo da montagem de um PC.

11/07, às 10h30 | 18/07, às 14h30min - Herbologia mágica: cultivando plantas medicinais

Os visitantes que participarem da oficina terão a oportunidade de aprender sobre plantas medicinais e confeccionar pequenos vasos utilizando garrafas PET. Esses vasos poderão ser usados para plantar mudas ou sementes das plantas que serão apresentadas ao longo do percurso da trilha ecológica.

Confira as oficinas que acontecerão no Observatório do Alto da Sé:

02, 03, 05, 11, 12, 16, 17 e 19, 25, 26 e 30/07, das 16h às 17h - Boliche astronômico

A atividade busca associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotas aparentes da Lua no céu;

02, 05 16, 19, 30/07 - 16h30min às 17h30min - Construindo foguetes educativos

A oficina ensinará a fazer um foguete usando apenas produtos recicláveis.

Obs: o participante tem que trazer duas garrafas PET para a confecção dos foguetes.

02, 04, 10, 16, 18, 24 e 30/07, das 18h às 19h - Localizando estrelas

A oficina ensina a identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite;

04, 10, 18, 24/07, das 16h às 17h - Jogo da memória do universo

Um jogo de memória onde os visitantes poderão aprender mais sobre o universo de forma simples e lúdica.

03, 04, 09, 10, 12, 17, 18, 23 e 26/07, das 16h às 17h30min - Dominó estelar

Através de um dominó a atividade mostrará várias estrelas do sistema solar.

03, 05, 09, 11, 12, 17, 19 23, 25,26 e 31/07 - 18h às 19h - CINEastro

A oficina busca comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências.

09, 11, 23 e 25/07 - 16h30min às 17h30min - Lançamento de foguetes

Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente.

09 a 13 e 14 a 21/07 - 18h15min às 20h - Observação lunar

Através de um telescópio próprio para observação, os visitantes poderão ver a Lua.

Todos os dias de 16h às 17h - Observação do sol

Através de um telescópio próprio para observação do sol, os visitantes poderão ver o astro rei brilhando.



SERVIÇO

Programação de férias no Espaço Ciência

Data: 02 a 21/07

Horário: De terça a sexta, das 8h às 17h

Sábados e domingos, das 13h às 17h (Última entrada às 16h)

Endereço: Parque Memorial Arcoverde, Complexo de Salgadinho, Olinda.

Programação de férias no Observatório da Sé

Data: 02 a 31/07

Horário: De terça a domingo, das 16h às 20h

Endereço: Rua Bispo Coutinho, s/n, Alto da Sé, Olinda

