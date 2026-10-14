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Lazer Espaço Ciência oferece atividades interativas na Torre Malakoff durante Semana da Criança Iniciativa reúne experimentos científicos e oficinas de Astronomia de 15 a 18 de outubro, no Recife Antigo

Para comemorar a Semana da Criança, o Espaço Ciência realizará oficinas e atividades interativas durante os dias 15 a 18 de outubro na Torre Malakoff, ponto turístico localizado na área central do Recife.

A programação inclui atividades nas áreas de Física, Química, Matemática, Biologia, Astronomia e História, que serão realizadas na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), no horário das 13h às 17h. Durante o fim de semana, as atividades acontecem no horário das 14h às 18h.

No sábado (17), a programação inclui a construção de um modelo tridimensional para explorar campos magnéticos e a produção de uma luneta astronômica com materiais recicláveis.

Já no domingo (18), as atividades serão voltadas para a área de Astronomia. As atividades incluem a construção e o lançamento de foguetes feitos com garrafas PET.

Os participantes também poderão conhecer o funcionamento de um mini observatório solar indígena, desenvolvidos pelos povos indígenas brasileiros.

De acordo com a organização, a iniciativa busca divulgar ações científicas em espaços de grande circulação para o público de diferentes idades.

Programação:

15 e 16/10, das 13h às 17h: exposição científica com atividades de diferentes áreas do conhecimento.

17 e 18/10, das 14h às 18h: exposição científica e oficinas de Astronomia.

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