Espaço Ciência promove exposição que celebra mulheres pretas no campo científico nesta quinta (27)

O Espaço Ciência realiza, desta quinta (27) ao domingo (30), a Mostra Preta Cientista, que visa celebrar a participação de mulheres pretas na produção científica brasileira. A exposição, que também é composta por uma oficina interativa, vai conscientizar o público visitante sobre a importância de iniciativas de promoção de diversidade na Tecnologia.

A oficina acontece no horário de funcionamento do local - 10h às 16h de segunda à sexta e 13h às 16h de sábado a domingo, com possibilidade de entrada até às 15h em todos os dias. O público poderá conferir a mostra gratuitamente.

A exposição conta com uma curadoria que considera o impacto desenvolvido por nomes que foram fundamentais para a produção de conhecimento nas mais diversas áreas do conhecimento na história do Brasil.

Dentre as personalidade da mostra, estão Maria Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo, Jaqueline Goes de Jesus, Simone Maia Evaristo, Neusa Santos Souza, Anete Otília Cardoso de Santana Cruz e Sônia Guimarães. A exposição foi montada no hall do prédio administrativo do Museu.

Além disso, na quinta e sexta-feira (28), às 14h, será realizada no Espaço Ciência, a oficina "Pretas na Ciência", que será facilitada pela monitora Catarina Elizabeth. O objetivo é possibilitar que o público possa conhecer mais sobre o pensamento e obra das cientistas homenageadas.

