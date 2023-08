A- A+

A partir desta quinta Espaço Ciência promove semana da história da astronomia a partir desta quinta (17) Série de atividades serão realizadas no Observatório Astronômico do Alto da Sé

Resgatando a história astronômica de Olinda e Recife, o Espaço Ciência promove a partir desta quinta-feira (17) a Semana da História da Astronomia.

A programação, que segue até o domingo (20), contará com a realização de atividades especiais no Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Oinda.

A ação deverá enfatizar o pioneirismo pernambucano na astronomia, relembrando a construção do Observatório de Marcgrave (1639), em Recife, da torre Malakoff (1853) e do Observatório Astronômico em Olinda (1890).

As atividades, oferecidas de forma gratuita, acontecem a partir das 16h30 e seguem até às 20h. Para grupos de até dez integrantes, não é preciso realizar agendamento prévio.

Confira a programação completa:



17/08 - Astronomia Olindense em HQ

Horário: 16h30 às 17h30



18/08 - Visita ao obelisco do trânsito de Vênus de 1882

Horário: 16h30 às 17h30



19/08 - Observando o passado

Horário: 18h às 19h30



20/08 - Exibição de vídeos/curtas

Horário: 17h às 19h30

