Saúde Espaço Ciência promove Semana da Saúde com atividades e reflexões sobre qualidade de vida O evento trará palestras, oficinas e atividades interativas para todos que visitarem o museu até a próxima sexta (11), com o intuito de incentivar hábitos saudáveis

Iniciada nesta segunda (7), a Semana da Saúde, no Museu Espaço Ciência, conta com diversas atividades como palestras, oficinas e atividades voltadas para todas as idades, trazendo especialistas e profissionais da área para conscientizar o público e discutir temas importantes, como a busca por uma alimentação mais equilibrada e a doação de sangue. O evento segue até a sexta-feira (11).

Essa ação está alinhada às comemorações do Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta segunda. A data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, tem o objetivo de chamar a atenção para questões prioritárias na saúde pública global. Em 2025, o tema definido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) foi "Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos", destacando a importância de garantir condições adequadas de saúde desde a infância para um futuro melhor.



Durante a Semana da Saúde no Espaço Ciência, os visitantes podem participar de uma programação gratuita, que inclui palestras sobre a prevenção contra o mosquito da dengue e oficinas práticas voltadas para a promoção de hábitos melhores. Atividades lúdicas também estarão disponíveis para proporcionar conhecimento de forma interativa para crianças e adultos.



Para mais informações e detalhes sobre a programação, os interessados podem acompanhar as redes sociais do Espaço Ciência (@espacocienciape) ou visitar o site oficial (https://www.espacociencia.pe.gov.br/).



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



07/04 às 14h - Palestra: a Importância da Doação de Sangue - HEMOPE



08/04 das 8h às 12h - Projeto de Extensão “Com pressão não se brinca” - FENSG/UPE

Descrição: O projeto promove ações educativas sobre a prevenção da hipertensão, sensibilizando a comunidade para o autocuidado.



08 a 11/04 das 08h às 12h e 13h às 17h - Saúde em Jogo: Totem Interativo de Educação sobre Bem-Estar, Vírus e Bactérias

Descrição: Os participantes irão jogar em um totem interativo com desafios sobre saúde e bem-estar.



11/04 das 08h às 12 e 13h às 17h - Programa Defensoria Para Todos -

Descrição: Os participantes terão atendimento gratuito na unidade móvel da Defensoria para Todos e atividades educativas sobre cidadania e direitos.



09/04 das 08h às 12h e 13h às 17h - Oficina InSetivando: uma imersão no mundo dos insetos prevenindo as arboviroses

Descrição: Nesta oficina, os participantes aprenderão, de forma lúdica, sobre o mosquito Aedes aegypti e como prevenir sua proliferação.



08 e 10/04 das 13h às 17h - Oficina Combatendo A dengue

Descrição: Nesta oficina, os participantes aprenderão, de forma interativa, a identificar e eliminar focos do mosquito da dengue, promovendo a prevenção de maneira dinâmica e acessível.



08 e 11/04 das 08h às 12h - Oficina Montando um Prato Saudável

Descrição: Nesta oficina, os participantes aprenderão, de forma prática e lúdica, a montar uma refeição equilibrada e a importância da diversidade alimentar para a saúde.



Serviço: Semana da Saúde

Datas: 07 a 11 de abril

Local: Espaço Ciência (Parque Memorial Arcoverde – Complexo de Salgadinho, Olinda – PE, 53020-560)

