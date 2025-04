A- A+

RECIFE Espaço Ciência promove Semana dos Povos Indígenas com programação especial; confira Evento terá oficinas e experiências imersivas para estudantes de todas as idades

O Espaço Ciência, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, está realizando, a partir desta terça-feira (22), a Semana dos Povos Índigenas.

O evento, que vai até a sexta-feira (25), conta com uma programação especial que une tradição e inovação.

Com o tema "Cultura Indígena e Inovação Científica", o evento busca valorizar os saberes dos povos originários e promover o respeito à diversidade cultural.

Durante quatro dias, estudantes e visitantes de todas as idades poderão participar de oficinas interativas, exposições, vivências culturais e atividades com arte rupestre, além de experiências sobre a musicalidade indígena.

A proposta do evento é criar um ambiente de aprendizado sensível e imersivo, unindo ciência, cultura e ancestralidade.

“A Semana dos Povos Indígenas é um convite à reflexão e à escuta. Por meio de atividades lúdicas e educativas, mostramos que o conhecimento indígena é, sim, ciência — e que há muito a aprender com esses saberes milenares, especialmente em áreas como sustentabilidade, saúde e astronomia”, destaca o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes de Oliveira.

Entre as atividades, estão o Observatório Solar Indígena, em que os alunos constroem seus próprios observatórios astronômicos; a oficina Cavucando Indígena, que simula escavações arqueológicas com vestígios da cultura material; e a proposta A Física do Arco e Flecha, que une ciência e tradição para explicar conceitos de força, tensão e trajetória.

Também fazem parte da programação o tradicional Jogo da Onça (Adugo), experiências com tintas naturais e saberes sobre a agricultura tradicional dos povos originários.

Confira a programação completa:

Observatório Solar Indígena

Descrição: Nesta atividade, os alunos aprenderão sobre como funciona um observatório solar indígena e, em seguida, construirão seus próprios observatórios para observar fenômenos astronômicos.

Classificação: Ensino Fundamental I, II e Médio.

Dia e Horário: Terça-feira (22) - 08h às 12h | 13h às 17h

Adugo ou Jogo da Onça

Descrição: Nesta atividade, os alunos conhecerão o tradicional jogo da onça, de origem indígena brasileira, e aprenderão como era jogado utilizando pedras e marcações no chão.

Classificação: Ensino Fundamental II e Médio

Dia e horário: Terça-feira (22) - 08h às 12h | 13h às 17h

A Química da culinária indígena

Descrição: Nesta atividade, os alunos conhecerão as especiarias, suas aplicações culinárias e medicinais, além de explorarem seu uso como alternativa ao sal e sua importância histórica.

Classificação: Ensino Fundamental I e II

Dia e horário: Quarta-feira (23) - 08h às 12h | 13h às 17h

Medicina Indígena

Descrição: Nesta atividade, os alunos aprenderão sobre o uso medicinal de plantas na cultura indígena, explorando três tipos de preparos fitoterápicos e as propriedades de quatro espécies vegetais.

Classificação:Ensino Fundamental II e Médio

Dia e horário: Quarta-feira (23) - 08h às 12h | 13h às 17h

Cavucando Indígena

Descrição: Nesta oficina, os alunos conhecerão o papel do arqueólogo e do historiador, sua importância para a sociedade e terão contato com noções de escavação e vestígios da cultura material indígena.

Classificação: Ensino Fundamental I, II e Médio

Dia e horário: Quarta-feira (23) - 08h às 12h | 13h às 17h

A Física do Arco e Flecha

Descrição: Nesta oficina, os participantes construirão um arco e flecha, explorando os conceitos da Física como força, tensão e trajetória de forma lúdica e educativa.

Classificação: Ensino Fundamental II e Médio

Dia e Horário: Quinta-feira (24) - 08h às 12h | 13h às 17h

Agricultura Indígena

Descrição: Nesta oficina, os participantes conhecerão a agricultura indígena, baseada na diversidade de cultivos, respeito à natureza e técnicas sustentáveis que preservam o solo e a biodiversidade.

Classificação: Ensino Fundamental I, II e Médio

Dia e Horário: Quinta-feira (24) - 08h às 12h | 13h às 17h

Minha tinta

Descrição: Nesta oficina, os participantes produzirão tintas artesanais a partir da caseína, proteína presente no leite, unindo saberes da Química com as tradições indígenas.

Classificação: Fundamental I e II

Dia e Horário: Sexta-feira (25) - 08h às 12h | 13h às 17h

Redescobrindo Constelações

Descrição: Nesta oficina, os participantes aprenderão como os povos Tupi-Guarani interpretam fenômenos naturais e ciclos da natureza em seu cotidiano.

Classificação:Infantil I e II

Dia e Horário: Sexta-feira (25) - 08h às 12h | 13h às 17h.



