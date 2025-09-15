A- A+

Ciências Espaço Ciência promove Semana Estadual de Astronomia a partir desta terça-feira (16) A semana temática tem programação gratuita em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para todo o público até sábado (20)

O Espaço Ciência, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, oferece a Semana Estadual de Astronomia, a partir desta terça-feira (16), com programação gratuita para o público.

Até sábado (20), o evento ocorre nas áreas do Museu com oficinas, reinauguração do planetário e observação solar das 08h às 17h, e no Observatório Astronômico do Alto da Sé, também em Olinda.

Instituída pelas Leis Estadual nº 16.500/2018 e Municipal do Recife nº 329/2017, a semana temática é realizada anualmente e busca disseminar o conhecimento da astronomia em Pernambuco.

O coordenador de Astronomia do Espaço Ciência, Cleiton Batista, destaca a importância da Semana Estadual de Astronomia para a formação de novos cientistas e para a popularização da ciência.

“A astronomia é uma porta de entrada para o conhecimento científico. Quando aproximamos as pessoas do universo, estamos incentivando a curiosidade e o interesse pela ciência como um todo. A Semana de Astronomia é uma oportunidade única de levarmos esse conhecimento para todos os cantos de Pernambuco, inspirando não só futuros astrônomos, mas também cidadãos mais conscientes sobre a importância da ciência na sociedade”, afirma.

Origem

O dia 20 de setembro foi escolhido em referência ao aniversário do astrônomo e naturalista alemão George Marcgrave, que viveu no Brasil entre 1638 e 1643.

Durante sua estadia, Marcgrave explorou Pernambuco, além dos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, contribuindo para que Maurício de Nassau construísse o primeiro observatório astronômico das Américas e do Hemisfério Sul no Recife.

Com a decisão, Pernambuco é lembrado até hoje como o “Berço da Astronomia das Américas”, graças à construção desse observatório, situado no telhado da primeira residência de Nassau, na esquina da Rua do Imperador Pedro II com a Rua Primeiro de Março, em Santo Antônio.

Entre os feitos históricos já registrados, destaca-se a primeira observação científica de um eclipse solar em Recife, ocorrida em 13 de novembro de 1640.

