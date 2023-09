Espaço Ciência realiza limpeza de manguezal no Dia Mundial da Limpeza

A- A+

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da destinação correta de resíduos para a conservação do planeta e dos bens naturais, o Espaço Ciência, em parceria com o Instituto Limpa Brasil, promove nesta quinta-feira (14) uma ação de limpeza do Manguezal Chico Science.

A iniciativa ocorre no Dia Mundial da Limpeza que, desde 2018, une 197 países e mais de 71 milhões de voluntários na missão de criar um planeta mais limpo.

Além da ação, duas oficinas que abordam a importância dos manguezais para a vida marinha também serão realizadas.

Já no sábado (16), a líder do Núcleo de Educação Museal do Espaço Ciência, Fabiana do Carmo, participa de uma ação de coleta, seleção e pesagem de resíduos retirados do manguezal do Rio Timbó, no bairro de Maria Farinha, em Paulista.

A limpeza da orla, que terá início às 7h30, é promovida por instituições públicas, privadas, comunidade civil e ONGS, e deverá reunir mais de 100 pessoas.

Confira a programação completa:

14/09 (quinta-feira):

Limpeza do Manguezal Chico Science

Oficina Diagnóstico Ambiental (Horário: 9h às 11h)

Oficina Trilha Reciclável (Horário: 14h às 16h)

16/09 (sábado):

Ação externa - Limpeza do manguezal do Rio Timbó (Horário: 7h30)



