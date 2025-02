A- A+

PERNAMBUCO Espaço Ciência realiza programação especial no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência Evento acontece nesta terça-feira (11), a partir das 8h; confira a programação completa

O Espaço Ciência irá promover, nesta terça-feira (11), a partir das 8h, uma programação especial para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

A data, instituída pela Unesco, busca enaltecer e reconhecer a presença feminina na ciência, além de incentivar a carreira nos campos científico e tecnológico.

Entre as atividades programadas, estão workshops sobre a trajetória de cientistas mulheres, experimentos científicos conduzidos por pesquisadoras convidadas e debates sobre os desafios e avanços na busca pela equidade de gênero na ciência.

A programação será aberta ao público e acontece no próprio Espaço Ciência, localizado no Complexo de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

“A ciência precisa ser um espaço de todos e eventos como este são fundamentais para reforçar o papel das mulheres na produção do conhecimento. Celebrar esse dia é reconhecer e valorizar as contribuições históricas, bem como incentivar novas gerações a trilhar esse caminho com mais igualdade e conhecimento”, enfatizou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricelia Montenegro.

Confira a programação completa:

