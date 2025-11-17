A- A+

Ciências Espaço Ciência realiza Semana da Ciência Quântica com programação educativa em Olinda Evento reúne palestras, oficinas e inaugura exposição sobre fundamentos e aplicações da física quântica

O Espaço Ciência, em Olinda, promove de 18 a 21 de novembro a Primeira Semana da Ciência Quântica. O evento busca aproximar o público dos conceitos da física quântica e apresentar como eles se aplicam a diferentes áreas tecnológicas. A programação inclui palestras, atividades educativas e a abertura de uma nova exposição temática que seguirá disponível após o encerramento da semana.

Abertura com palestra sobre spintrônica

A abertura oficial será nesta terça-feira (18), às 9h, com a palestra “Spintrônica: o futuro da tecnologia de informação quântica”. O encontro será conduzido pelo Professor Dr. José Holanda, da UFRPE, e pela pesquisadora Luana Hildiver, da UFPRE. O tema aborda o uso do spin dos elétrons no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e suas implicações para tecnologias de informação.

Exposição apresenta trajetória dos estudos quânticos

Durante a semana, o público também terá acesso à exposição “Quantum: Da Descoberta à Revolução Tecnológica”. O conteúdo reúne informações sobre o desenvolvimento dos estudos quânticos desde o início do século XX, destacando impactos atuais em áreas como comunicação, computação, medicina e energias renováveis.

O diretor da Diretoria de Ciência e Difusão Científica, Diogo Lopes de Oliveira, destaca que a iniciativa reforça o papel do museu no acesso ao conhecimento científico. O museólogo Victor Xavier explica que a mostra reúne experimentos interativos e módulos educativos voltados a temas como dualidade onda-partícula, superposição, entrelaçamento e comportamento probabilístico.

Exposição segue aberta após o evento

Embora a programação da Semana da Ciência Quântica se encerre no dia 21, a exposição permanecerá aberta ao público por tempo indeterminado. A proposta é ampliar o acesso a visitantes que não puderem participar das atividades da semana, mantendo o conteúdo disponível de forma contínua.

Oficinas exploram fundamentos da física quântica

A programação inclui oficinas voltadas a diferentes faixas etárias, abordando temas que introduzem conceitos da teoria quântica por meio de atividades práticas.

PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS

18/11 - 13h às 16h

Entanglion: explorando o mundo da Computação Quântica

Participantes exploram o jogo de tabuleiro Entanglion, com apoio da Liga de Computação e Informação Quântica da UFPE.

Público: Fundamental II e Ensino Médio

19/11 - 8h às 12h

Verdade ou fake: O que de Fato é Quântico?

Atividade sobre identificação de informações corretas e falsas relacionadas à teoria quântica.

Público: Fundamental I, II e Ensino Médio

19/11 - 13h às 16h

Fogo colorido e transições eletrônicas

Observação de chamas coloridas produzidas por sais metálicos e análise da relação entre cores e energias dos fótons emitidos.

Público: Livre

21/11 - 8h às 12h e 13h às 16h

Refletindo sobre Dualidade Onda-Partícula: Construindo um Agamógrafo

Construção de um agamógrafo para discutir o conceito de dualidade onda-partícula.

Público: Fundamental I, II e Ensino Médio

SERVIÇO



Semana da Ciência Quântica do Espaço Ciência

Quando: 18 a 21 de novembro

Onde: Espaço Ciência – Olinda (PE)

Programação: Palestras, oficinas e abertura da exposição “Quantum: Da Descoberta à Revolução Tecnológica”

Acesso: Gratuito

Exposição: Aberta por tempo indeterminado após o evento

