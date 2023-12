A- A+

ação solidária Espaço Terapêutico Ser Integral realiza 11ª edição do "Fechando Ciclos" Encontro tem ação solidária em prol do GAC-PE

Criado pelo Espaço Terapêutico Ser Integral, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, o projeto “Fechando Ciclos” comemora sua 11ª edição nesta quinta-feira (7) no Garden Restaurante, nos Aflitos. O projeto é aberto ao público em geral.

No encontro, quatro psicólogas pretendem ajudar os participantes a deixar para trás os pensamentos e crenças limitantes que têm atrapalhado a realização de sonhos e objetivos pessoais e profissionais para o próximo ano.

"Com o encerramento de mais um ano, um ciclo se fecha. É tempo de receber e deixar fluir as boas energias para que nossa vida se torne mais leve e positiva", diz a sócia-fundadora do espaço, Nazilda Coelho.



Para participar do encontro, os interessados deve se inscrever pelo telefone do consultório (99492-5552) e levar produtos de higiene pessoal que serão doados ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

A instituição recebe crianças vindas do Interior pernambucano acompanhadas geralmente de suas mães para a consulta ou tratamento psicológicos.



Para suprir as necessidades das famílias, que, em geral, vêm apenas com a roupa do corpo, sem produtos de higiene pessoal e precisam ficar internadas, o Espaço Ser Integral transformou o acesso ao evento numa doação de materiais.

Serviço:

Evento: Fechando ciclos

Data: 7 de dezembro

Horário: 19h30

Endereço: Garden Restaurante - Avenida Conselheiro Rosa e Silva, número 1405.

