Espaço Trans do Hospital das Clínicas promove fórum para comemorar 10 anos de criação

O Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans e Travestis do Hospital das Clínicas (HC), que faz parte da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), completou uma década de atuação em outubro de 2024.

Para relembrar a data, o fórum “Avanços e desafios no cuidado integral em saúde para a população trans” será realizado na quarta-feira (18).

O evento acontecerá das 8h30 às 16h30, no auditório do Departamento de Enfermagem, em frente à portaria 1. Para participar, não há necessidade de inscrição prévia.

A atividade contará com uma mesa de debate, uma mostra de produções acadêmicas relativas ao Espaço Trans, além da roda de diálogo “Troca de experiências entre a rede de serviços de saúde para a população LGBT de Pernambuco”.

O momento ainda terá o lançamento de uma cartilha elaborada pelo Espaço Trans para trabalhadores do HC e uma mostra artística das pessoas atendidas no ambulatório e homenagens.

Um dos primeiros a ofertar procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos de modificação corporal para a população trans e travesti do Brasil, o Hospital das Clínicas conta com o Espaço Trans desde 2014.

“Nosso serviço é um espaço de acolhimento a essas pessoas de forma integral. Mais do que a questão cirúrgica, a gente vê a questão psicológica, social e econômica. Trabalhamos em grupos com reflexões de temas que atravessam a transexualidade como a violência, o preconceito, a relação com a família e a questão da empregabilidade, por exemplo”, destaca Paula Azevedo, coordenadora do Espaço Trans.