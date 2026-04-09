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Missão espacial Espaçonave Orion tem pequeno problema na volta pra terra Problema que estamos resolvendo é o esvaziamento do tanque de águas residuais"

Tudo corre bem na viagem de retorno da nave Orion, exceto pelo "equipamento mais importante a bordo". Segundo a Nasa, uma ocorrência química no tratamento da urina pode ter causado uma obstrução no sanitário.

Um problema com o banheiro já havia sido relatado, horas após o lançamento da nave. A astronauta Christina Koch ajustou os controles do sistema, que reiniciou com a ajuda do centro de controle, e resolveu o assunto. Mas a situação persistiu quando tentaram expelir a água residual, normalmente liberada no espaço, e o sistema não funcionou corretamente.

A Nasa acreditou inicialmente que poderia tentar algum tipo de congelamento em filtros. Christina descreveu o odor emanado do Sistema Universal de Gerenciamento de Resíduos como "um cheiro de queimado de calor".

O plano B foi ativado e os astronautas foram instruídos a usar os "dispositivos dobráveis de contingência para a eliminação de urina", recipientes pessoais e reutilizáveis. Já o sistema para fezes, em outro canal, funciona sem problemas.

"O sanitário continua funcionando. O problema que estamos resolvendo é o esvaziamento do tanque de águas residuais", explicou ontem o diretor de voo, Rick Henfling.



-Reação do computador -

O assunto tem sido um tema recorrente nas entrevistas coletivas realizadas no Centro Espacial Johnson, na cidade americana de Houston, que recebeu em 1970 a famosa mensagem "Houston, temos um problema", enviada pelo astronauta Jack Swigert, da missão Apollo 13, após a explosão de um tanque de oxigênio.

"Inicialmente, achamos que poderíamos se tratar de uma formação de gelo em um bocal, na parte externa da nave. Temos certeza de que não se trata de uma formação de gelo. Colocamos a nave em uma posição voltada para o sol, a fim de remover qualquer gelo, ativamos aquecedores e ainda observamos uma interferência", disse Henfling.

"A teoria mais recente está relacionada a algum processo químico usado para garantir que as águas residuais não produzam microorganismos, e é possível que ocorra uma química resultante em que alguns resíduos estão sendo gerados e se depositando em um filtro", acrescentou o diretor.

“Assim que pousarmos a nave, poderemos entrar e chegar à raiz do problema”, disse a administradora da Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da Nasa Lori Glaze.



- Sanitário -

Avaliado em cerca de US$ 23 milhões, o sanitário é semelhante ao da Estação Espacial Internacional, mas é a primeira vez que ele é usado em uma viagem tripulada ao espaço profundo. Os astronautas das missões Apollo não tinham banheiro e carregavam bolsas especiais para os projetos.

Na nave Orion, com um diâmetro de cinco metros e um pouco mais de três metros de altura, o banheiro fica sob o piso. O barulho é intenso e os astronautas precisam proteger os ouvidos. Ele conta com sistemas de sucção para compensar a microgravidade.

Existe uma via para o descarte da urina, que é tratada antes de ser liberada no espaço. Dias atrás, Christina mostrou como as partículas de urina liberadas podiam ser vistas da janela.

O outro sistema é para as fezes, que são depositadas em sacos compactados que retornam para a Terra.

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