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ENERGIA Espada-de-são-jorge ou de iansã? Saiba como identificar e onde colocar para proteger sua casa Ligadas à proteção espiritual no Brasil a primeira associada a São Jorge e a segunda a Iansã , essas variações da sansevieria são usadas como amuletos naturais

A sansevieria, também conhecida como língua-de-sogra ou planta-da-serpente, é considerada no feng shui um poderoso amuleto de proteção.



Popularmente, ela aparece em duas variações muito conhecidas: a espada-de-são-jorge, de folhas verdes escuras, e a espada-de- iansã que se diferencia pelas bordas amareladas. Apesar dos nomes diferentes, elas pertencem ao mesmo grupo de plantas, sendo variações da mesma espécie — a diferença é basicamente estética, mas suficiente para gerar confusão.

É fundamental posicioná-las corretamente dentro de casa para aproveitar sua energia, sem gerar desequilíbrios. As plantas são natureza viva, em constante crescimento, o que as torna aliadas para canalizar, purificar e movimentar a energia nos espaços.

A natureza é, sem dúvida, uma fonte inesgotável de boa energia e, por isso, vale a pena integrá-la de forma consciente e benéfica no lar.





Energia da planta

No Brasil, além da leitura do feng shui, essas plantas também carregam forte simbolismo religioso. A espada-de-são-jorge é tradicionalmente associada a São Jorge, enquanto a espada-de-Iansã é ligada a Iansã, orixá relacionada aos ventos e às tempestades. Em ambos os casos, a ideia de proteção espiritual reforça o uso da planta na entrada das casas.

No entanto, nem todas as plantas oferecem o mesmo tipo de energia. Cada espécie, de acordo com sua forma e cor, irradia uma energia particular que se espalha pelo ambiente onde está.

Por isso, é importante evitar excessos: qualquer elemento em quantidade exagerada em um espaço pode gerar estagnação energética e afetar a harmonia geral.

Nesse sentido, a sansevieria — seja na versão espada-de-são-jorge ou espada-de-Iansã ocupa um lugar especial. Dentro do feng shui, ela é considerada uma planta de grande poder, capaz de limpar energias densas, atuar como barreira de proteção e atrair prosperidade. No entanto, seu efeito dependerá, em grande parte, de onde e como é posicionada.

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Uma cena comum em muitos lares é encontrá-la dentro de casa. Segundo essa visão, isso não é o mais recomendável. Suas folhas longas e pontiagudas projetam uma energia com características semelhantes: intensa, cortante e direta. Esse tipo de vibração não favorece a comunicação nem o clima harmonioso dentro dos ambientes internos, podendo inclusive interferir na sensação de calma.

Localização ideal

O ideal é destinar a sansevieria a áreas externas, onde sua energia possa atuar como proteção sem invadir o interior da casa.

Uma boa opção é colocá-la próxima à entrada, mas não colada à porta: o recomendado é manter uma distância aproximada de dois metros, sempre que houver um jardim frontal. Dessa forma, ela funciona como um filtro, permitindo a entrada do que é positivo e bloqueando o que é negativo.

Outra alternativa é posicioná-la sobre um muro lateral, evitando que haja janelas por perto. Também pode ser colocada em cantos externos ou varandas, onde contribui para melhorar o fluxo de energia e proteger pontos que costumam ser mais vulneráveis.

Nos quintais dos fundos, sua presença também é valiosa. Posicioná-la no fundo do espaço ajuda a criar um efeito de proteção, o que no feng shui é conhecido como “fazer tartaruga”: uma forma de respaldo energético que protege a casa de adversidades externas.

Bem posicionada, seja com folhas totalmente verdes ou com bordas amareladas, a planta se torna uma aliada poderosa. Atua como barreira contra energias densas, ajuda a equilibrar a entrada da residência e neutraliza as cargas que trazemos do exterior no dia a dia.

Além disso, é associada à força interior, à resistência e à capacidade de se manter firme diante dos desafios — qualidades que também se refletem em prosperidade e abundância.

Dentro dessa tradição, inclusive, diz-se que quando uma sansevieria floresce no lar, isso é sinal de proteção e de um ambiente energeticamente favorável, onde a abundância pode se manifestar.

O espaço que habitamos fala de nós tanto quanto nós falamos dele. Por isso, assim como cuidamos do interior, também é importante prestar atenção ao exterior. Escolher de forma consciente os elementos que nos cercam é uma maneira concreta de construir bem-estar, equilíbrio e harmonia na vida cotidiana.

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