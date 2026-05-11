A- A+

SAÚDE Espanha adota medidas para evitar contágios após confirmação de casos positivos de hantavírus Americano e francesa testaram positivo para hantavírus após operação de retirada em Tenerife; governo afirma que objetivo é interromper possíveis cadeias de transmissão

O governo da Espanha afirmou nesta segunda-feira que adotou "todas as medidas" necessárias para evitar contágios por hantavírus após a confirmação de dois casos positivos entre pessoas evacuadas no domingo do cruzeiro MV Hondius, em Tenerife, nas Ilhas Canárias.

Os casos identificados envolvem um cidadão americano e uma passageira francesa que participavam da operação internacional de repatriação organizada após o surto registrado a bordo da embarcação.

"Todas as medidas adotadas desde o início tiveram como objetivo interromper as possíveis cadeias de transmissão", afirmou o Ministério da Saúde da Espanha em comunicado.

Operação de repatriação

Ao todo, mais de 90 dos aproximadamente 150 passageiros que estavam a bordo do cruzeiro que vive um surto de hantavírus foram evacuados neste domingo, no primeiro dos dois dias da operação de repatriação para seus respectivos países, anunciou a ministra da Saúde espanhola, Mónica García.





— 94 pessoas desembarcaram, de 19 nacionalidades. A operação transcorreu com total normalidade, com total segurança — disse à imprensa no porto de Granadilla de Abona, na ilha espanhola de Tenerife, nas Ilhas Canárias, de onde partiram os aviões para levar os ocupantes do MV Hondius a suas nações de origem.

A operação de evacuação terminará na segunda-feira, quando todos os passageiros embarcarem nos dois últimos aviões, um australiano e outro holandês, saindo de Tenerife, e a embarcação iniciar sua viagem aos Países Baixos com cerca de 30 tripulantes.

A única nota inquietante do dia foram “os sintomas” apresentados por um dos franceses evacuados, segundo informou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. Segundo o premier, diante do caso, os cinco passageiros "foram colocados imediatamente em isolamento rigoroso até novo aviso". "Estão sob cuidados médicos e serão submetidos a testes e a uma avaliação de saúde", acrescentou.

Outro avião com 22 britânicos já aterrissou em Manchester, onde eles devem cumprir uma quarentena de até 72 horas perto de Liverpool. Também neste domingo, outros voos partiram para Holanda, Canadá, Turquia, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava em Tenerife coordenando e supervisionando a operação.

Veja também